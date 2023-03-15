В больнице Магнитогорска монтируют новый КТ‑аппарат и компьютерный ангиограф

Современная техника поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В городской больнице Магнитогорска № 3 скоро запустят новый компьютерный томограф и ангиограф. Оборудование на сумму свыше 120 млн рублей приобрели в в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Как идет монтаж аппаратов, проверила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, сообщает в среду, 15 марта, пресс-служба клиники.

«Федеральная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяет поднять диагностическую службу государственных больниц Челябинской области на качественно новый уровень. В 2023 году на реализацию этой программы выделено более 584 млн рублей. Специалисты могут обнаружить признаки заболевания на самом раннем этапе, что, в свою очередь, увеличивает шансы пациента на полное выздоровление»,

— говорит министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Новый компьютерный томограф укомплектован максимальным количеством опций и позволяет проводить неинвазивное исследование сердечно-сосудистой системы. Аппарат рассчитан на пациентов весом до 150 килограммов. Новый ангиограф позволит проводить диагностику и лечение пациентов кардиологического, неврологического, хирургического и гинекологического профилей.

Во время визита в клинику министр здравоохранения региона посетила отделение кардиологии. Медицинскую помощь здесь оказывают жителям Магнитогорска и южных районов области. В отделении внедрены интервенционные, хирургические методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Организована палата интенсивного наблюдения для тяжелых, нестабильных пациентов и больных после стентирования. Большая работа ведется с больными с нарушениями ритма сердца, острым инфарктом миокарда и предынфарктным состоянием, что позволило существенно уменьшить летальность и процент осложнений у этой категории больных.