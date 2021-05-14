В Челябинске 19 и 20 мая будет проходить Второй уральский форум отельеров и рестораторов Welcome Forum. На мероприятии обсудят меры по выводу отрасли из кризиса и новые требования, связанные с пандемией коронавируса. Также запланирована образовательная программа по повышению эффективности управления гостиницами и заведениями общепита, сообщает организатор форума «Первое выставочное объединение».
«В этом году Welcome Forum приглашает послушать выступления московских и уральских спикеров, которые поделятся успешными кейсами по управлению отелями и ресторанами. Но главная „фишка“ мероприятия в том, что мы попытаемся сместить фокус внимания внутрь региона», — отметила директор выставочного оператора Светлана Мещерякова.
На форуме будет уделено внимание диалогу представителей отрасли гостеприимства и региональной власти. Организаторы запланировали разбор новых требований и правил для объектов ресторанного и гостиничного бизнеса, введенных в рамках профилактики распространения COVID-19. На разговор с участниками рынка пригласили заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрея Смирнова и замначальника управления торговли и услуг администрации Челябинска Инну Красильник.
Также запланированы встречи с представителями регионального управления Роспотребнадзора и министерства экономического развития Челябинской области. 20 мая состоится открытая дискуссия с участием органов региональной власти, надзорных служб и представителей бизнеса, посвященная развитию делового туризма в регионе.
Эксперты Межотраслевого ресурсного центра уральского гостеприимства из Екатеринбурга проведут семинары по брендингу ресторанов, событийному маркетингу, управлению финансами, а также работе с персоналом.
На выставке в рамках Welcome Forum представят инновационные решения в сферах общественного питания и гостиничного бизнеса. Запланированы мастер-классы по индийской, техасской, ближневосточной кухне и современному прочтению фастфуда.
Мероприятие пройдет в ТРК «ГагаринПарк». Для участия необходима предварительная регистрация.
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