Оркестр Мариинского театра выступил на сцене Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки

Мероприятие посетил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске в рамках XX Московского Пасхального фестиваля выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В четверг, 13 мая, на сцене Челябинского академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки с концертной программой выступил один из самых известных симфонических коллективов — оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт прошел в рамках XX Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора Челябинской области. Основные приоритеты фестиваля — благотворительность, образование и просветительство.

Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Перед началом концерта он сообщил, что мероприятия в рамках Пасхального фестиваля станут для Южного Урала ежегодными.

«Сегодня по-настоящему важный день в культурной жизни Челябинска и Челябинской области. Проводится Пасхальный фестиваль, который Валерий Абисалович много лет назад организовал. Я очень рад, что через 10 лет фестиваль вернулся на Южный Урал и публика будет наслаждаться искусством симфонического оркестра во главе с выдающимся дирижером современности Валерием Абисаловичем Гергиевым. Я благодарен за культурное общение региона с Мариинкой, оно будет продолжаться много лет, я всё сделаю для того, чтобы часть Пасхального фестиваля проходила ежегодно в Челябинске, буду надеяться, что у нас это обязательно получится», — подчеркнул Алексей Текслер.

Фестиваль представил насыщенную программу, которая по традиции состоит из симфонической, хоровой, звонильной, благотворительной частей.

«Хотим пожелать больших успехов Челябинску и всему региону, очень важному для страны. Я знаю, что у Алексея Леонидовича большие планы по обогащению культурной жизни региона и уже есть большие достижения, о которых мы все знаем», — отметил Валерий Гергиев.

Напомним, накануне,12 мая, оркестр Мариинского театра выступил в Магнитогорске во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.