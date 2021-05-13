Минсоц Челябинской области прокомментировал скандал с крупой для дома престарелых

По словам чиновников, повара не могли оценить качество на глазок

Министерство социальных отношений Челябинской области заступилось за поваров челябинского дома-интерната № 1 для престарелых и инвалидов, в котором ревизоры нашли некачественную крупу с повышенным содержанием мучки.

«Специалисты учреждения не могли самостоятельно определить качество крупы, потому что такие характеристики невозможно установить без специального оборудования. К тому же на всех упаковках была проставлена маркировка о соответствии ГОСТу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также чиновники отмечают, что Россельхознадзор не стал выдавать предписание на возврат крупы поставщику или производителю, так повышенное содержание мучки не создает угрозу для жизни и здоровья людей.

Напомним, ранее стало известно, что во время плановой проверки сотрудники Россельхознадзора взяли пробы круп на кухне интерната. Позже в лаборатории установили, что ячменная и кукурузная крупа не соответствуют ГОСТу.

Поставщика крупы оштрафуют. У производителей приостановят действие деклараций о соответствии на данный вид продукции.