В Челябинске проверят расходование средств на строительство корпуса психоневрологической больницы

Здание возводила компания депутата гордумы

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) проведет проверку использования бюджетных средств, выделенных на строительство стражного корпуса для областной клинической психоневрологической больницы № 1. Ревизию организовали по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба контрольного ведомства. К проверке приступят 17 мая.

Работы на объекте выполнял генеральный подрядчик ООО «Альфастрой». КСП будет проверять, куда пошли деньги, выделенные министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой».

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Альфастрой» принадлежит депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову, он же — гендиректор. В 2020 году выручка компании составила 428 млн рублей. В 2019 году организация выиграла торги на строительство здания для психоневрологической областной больницы на улице Кузнецова, 2А в Челябинске. В стражном корпусе должны были размещаться люди, находящиеся под охраной Росгвардии. Стоимость контракта оставила 86 млн рублей. Срок исполнения работ был до августа 2020 года.