Челябинский суд оставил Олега Извекова в СИЗО до середины лета

Апелляцию подавала сторона защиты

Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей вице-мэра города Олега Извекова.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе — домашний арест. Суд оставил меру пресечения без изменения. Чиновник пробудет в СИЗО до 17 июля.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Олег Извеков был задержан 18 февраля сотрудниками УФСБ региона. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 1 апреля по 1 июля 2020 года Извекову передал деньги директор ООО «Суворов-IT» Вячеслав Бежин за помощь в заключении муниципального контракта на поставки тепловизоров.

19 февраля по ходатайству следствия Олег Извеков был заключен под стражу на два месяца — до 17 апреля 2021 года. В марте Областной суд оставил решение центрального районного без изменений.