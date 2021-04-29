Челябинцы обратились к мэру Флоренции на фоне граффити с Давидом

Видеоролик переведут на итальянский язык и отправят итальянскому градоначальнику

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Правительство Челябинской области, провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» и ассоциация художников Graffiti Russia подготовили ответное видеообращение к мэру Флоренции Дарио Нарделле, который восхитился граффити Давида в Челябинске.

История с граффити, созданным в Челябинске по инициативе компании «Ростелеком» в сотрудничестве с художниками команды Graffiti Russia, получила продолжение. Глава Флоренции Дарио Нарделла прислал видеообращение к челябинцам. Мэр Флоренции восхитился стрит-артом, поблагодарил за эту инициативу и пожелал жителям Челябинска здоровья.

В ответном послании министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отметил, что Россия и Италия — постоянные партнеры в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве.

«За последние несколько лет было немало сделано для того, чтобы Челябинск преобразился и стал известен не только как город суровых металлургов, но и как инновационный и культурный центр. Летом прошлого года у нас прошел международный фестиваль „Культурный код“, по итогам которого стены зданий города украсили 11 муралов. Однако стрит-арт с изображением Давида авторства великого итальянского мастера Микеланджело Буонарроти, несомненно, станет одной из визитных карточек нашего города! Благодарю господина Дарио Нарделлу за его душевный отзыв об этом проекте», — отметил министр.

Коллективное приветствие записали на фоне известного челябинского мурала на здании на Комсомольском проспекте с изображением скульптуры Давида. Видеоролик планируют перевести на итальянский язык и отправить мэру Флоренции вместе с эксклюзивным свитшотом с изображением «челябинского Давида».

Создатели стрит-арта — художники ассоциации Graffiti Russia — также предложили флорентийцам создать мурал с изображением Челябинска во Флоренции.