Дети-сироты в Челябинской области получат деньги на оплату съемной квартиры

Ежемесячный размер компенсации составит от трех до шести тысяч рублей

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на новую меру социальной поддержки. С 1 января 2022 года им будут предоставлять компенсацию из областного бюджета за наем жилья. Такой закон приняло Заксобрание области в четверг, 29 апреля.

Компенсацию смогут оформить дети-сироты в возрасте от 18 лет, которым еще не предоставлено жилье. Средства будут выплачиваться ежемесячно в размере 100 процентов от суммы расходов на оплату съемного жилья, но не более 6 тысяч рублей в городах и не более 3 тысяч рублей в муниципальных районах.

«Сегодня по области на учете в ожидании жилья стоят 3428 сирот. В год выделяется не так много жилья, его получают порядка 700 детей. Мы работаем с министерством строительства Челябинской области, чтобы квартир было больше. А пока их не хватает, сиротам будут компенсировать часть затрат на наем жилого помещения», — пояснил председатель комитета ЗСО Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков.

Буяков также отметил, что депутаты ЗСО обсуждали эту меру поддержки на заседании ЗСО 29 апреля. От депутата Ольги Мухометьяровой поступило предложение увеличить компенсационную выплату. Однако парламентарии предпочли принять закон сразу в трех чтениях как есть, а потом доработать его, согласовав с Минсоцем бюджетные возможности по поддержке детей-сирот.