В Челябинске проведут публичные слушания об исполнении бюджета

Мэрия отчитается о работе в 2019 и 2020 годах

«Поскольку в прошлом году был введен режим жестких ограничений, у нас не было возможности в полном объеме провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Челябинска за 2019 год. Так что в этот раз на публичных слушаниях будет рассматриваться отчет за два года — 2019-й и 2020-й. Публичные слушания пройдут со строгим соблюдений рекомендаций областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. То есть с соблюдением всех ограничительных мер, но в офлайн-режиме»,

— прокомментировал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

