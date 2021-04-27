Депутаты Челябинской гордумы утвердили дату проведения публичных слушаний об исполнении бюджета в 2019 и 2020 годах. Обсуждение пройдет 11 мая в кинотеатре им. А. С. Пушкина в очной форме. Начало — в 15:00, сообщает пресс-служба горсобрания.

Также публичные слушания будут транслировать в YouTube. Следить за мероприятием можно будет по ссылке.

«Поскольку в прошлом году был введен режим жестких ограничений, у нас не было возможности в полном объеме провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Челябинска за 2019 год. Так что в этот раз на публичных слушаниях будет рассматриваться отчет за два года — 2019-й и 2020-й. Публичные слушания пройдут со строгим соблюдений рекомендаций областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. То есть с соблюдением всех ограничительных мер, но в офлайн-режиме», — прокомментировал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

Публичные слушания по утверждению бюджета Челябинска на 2021 год проходили в начале декабря 2020-го в онлайн-режиме. Прямую трансляцию вели в YouTube. 