Гол и передача Данилы Юрова помогли сборной России обыграть США в первом матче ЮЧМ по хоккею

В игре-триллере «Красная машина» отыгралась с 1:5 и вырвала победу в овертайме

Юниорская сборная России по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в США. В первом матче турнира, проходящего в пригороде Далласа, команда Альберта Лещева переиграла хозяев поля.

Игра против сборной США получилась по-настоящему напряженной и закончилась в овертайме со счетом 7:6 в пользу россиян. Два очка в матче набрал воспитанник магнитогорского «Металлурга» Данила Юров. На счету молодого нападающего «сталеваров» — гол и результативная передача.



Стартовый отрезок встречи остался за хоккеистами сборной США и завершился со счетом 3:1 в пользу «звездно-полосатых». На излете второй минуты хозяева турнира открыли счет, а к середине пятой — удвоили преимущество. На два гола США россияне ответили шайбой Данилы Юрова, которому ассистировали Никита Чибриков и Николай Макаров, однако после американцы забили третий гол.

Во втором периоде на поле развернулась настоящая перестрелка. На его старте в ворота сборной России влетает четвертая шайба, после чего тренерский штаб меняет начинавшего игру в воротах Кирилла Герасимюка на Валерия Бринкмана. Однако на 24-й минуте американцы забивают пятый гол, делая счет 5:1 в свою пользу. После этого подопечные Альберта Лещева включаются в игру и оформляют в ворота США три шайбы — автором двух из них стал Матвей Мичков, еще одной — Всеволод Гайдамак. На 26-й минуте, при счете 5:4 в пользу США, игрок американцев Дилан Дюк отыграл один гол, но три минуты спустя Иван Мирошничеко вновь сократил отставание. До 54-й минуты счет на табло был 6:5 в пользу американцев. Однако все тот же Иван Мирошниченко, с передачи Данилы Юрова и Федора Свечкова, сравнял цифры на табло и перевел игру в овертайм.

«Гол в овертайме организовал капитан — Никита Чибриков, который остановил часы на отметке 61:25 и зафиксировал победу российских юниоров в стартовом матче ЮЧМ-2021»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Федерации хоккея России.

Таким образом сборная России с победы начала выступление на юниорском чемпионате мира — 2021. Лучшим игроком встречи против США был признан Данила Юров.

Отметим, следующий свой матч команда Альберта Лещева проведет уже в ночь на среду, 28 апреля. В 02:00 по челябинскому времени сборная России сыграет против команды Финляндии.