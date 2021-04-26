Жители Челябинской области скупили почти все туры по России на майские праздники

Выясняем, где еще остались места для отдыха на весенних каникулах

Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Туристический рынок Челябинской области моментально отреагировал на новость — туры по России, на которых еще оставались свободные места, расхватали за выходные. Об этом ИА «Первое областное» рассказали представители местных туроператоров.

Какие направления по России самые популярные?

По данным челябинских туроператоров, самое популярное направление у туристов — российское побережье Черного моря. Около 20% жителей, которые не смогли отправиться в Турцию из-за закрытия авиасообщения, решили провести отпуск в Сочи и Крыму.

«Туристы, которые настраивались на отдых в Турции, перебазировались на Россию. В течение двух недель после закрытия Турции места быстро начали заканчиваться. Есть туристы, которые были согласны обменять тур в Турцию на отдых в Сочи и Абхазию. От общего числа аннулированных заявок около 20% пошли на это. Остальные ждут открытия Турции или Египта», — говорит директор туристической компании «Гризли» Ксения Жижилева.

По словам Ксении Жижилевой, на втором месте по популярности после Черноморского побережья — экскурсионные программы в Калининграде.

«На третьем месте — Москва, Санкт-Петербург, Казань и туры выходного дня по Челябинской области. Что касается санаториев и баз отдыха, спрос тоже достаточно хороший. Спрашивают предложения из Челябинской области, Свердловской области, Башкирию хорошо спрашивают», — резюмирует собеседница ИА «Первое областное».

Куда пока еще можно забронировать тур?

Бронировать тур на майские праздники нужно было зимой или в начале весны, говорят участники рынка. Сейчас можно рассчитывать на самые дорогие или самые дешевые предложения. Из-за объявления длинных весенних каникул спрос на путевки вырос на 10-15%, отмечает заместитель директора по российским направлениям турбюро «Спутник» Дарья Ерхова.

«На прошедших выходных был повышенный интерес к майским праздникам. Примерно на 10-15% увеличилось число запросов. Сейчас люди продолжают идти. Остались либо самые дорогие, либо самые дешевые предложения с невысокими условиями отдыха. Сначала, конечно, расходится средний сегмент по соотношению цены и качества», — говорит Дарья Ерхова.

Если поторопиться, еще можно успеть забронировать места на базах отдыха и в санаториях Свердловской и Курганской областей, в Башкирии. Также остались экскурсионные автобусные и авиатуры в Казань, Уфу, Калининград, Москву, Санкт-Петербург.

«Если брать отдых на природе в соседних регионах и в санаториях, там остались только дорогие варианты. Что касается экскурсионных маршрутов, все уже занято из-за недостатка мест в гостиницах. Можно посмотреть что-то по Калининграде, Санкт-Петербурге. Очень немного мест осталось на экскурсионные туры в Казань», — комментирует генеральный директор туристической компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

По словам Ксении Жижилевой, шансы на успех у туристов, которые отложили планирование майских выходных на последний момент, повысятся, если брать туры с выездом 29 апреля или 5-7 мая.

Дарья Ерхова отмечает, что уже на майских праздниках есть возможность отправиться в теплоходных круиз. Места еще есть.

«В мае уже открывается навигация на Волге. Есть до Нижнего Новгорода круизы, есть до Астрахани», — подчеркивает Дарья Ерхова.

Какие заграничные направления открыты?

Из заграничных направлений в майские праздники россиянам доступны Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Мальдивы. Однако с валетом в майские праздники остались только очень дорогие варианты. У челябинских туроператоров еще есть несколько предложений по турам в Абхазию и Армению. Также можно улететь в Египет, но сделать это очень непросто: нужно сначала долететь до Минска, оттуда — в Каир. Из столицы Египта придется несколько часов добираться до курортных городов — в Хургаду или в Шарм-эль-Шейх.

Туроператоры ждут открытия чартерных рейсов и прямого авиасообщения с Египтом. Ранее сообщалось, что запуск рейсов ожидается после майских праздников. При этом, если у направления не будет конкурентов, цены будут выше, чем обычно.

«Надо понимать, что, когда Египет откроется, у него не будет сильного конкурента в виде Турции. И если рейсов будет недостаточно, цены вырастут очень сильно. Это будет непривычно для туристов», — отмечает Алексей Ципордей.

Когда из Челябинска запустят рейсы за границу?

Как сообщалось ранее, Росавиация выдала разрешения трем авиакомпаниям на выполнение международных рейсов из аэропорта Челябинска. В Ереван смогут летать «Уральские авиалинии», в Минск — «Северный ветер». Также в кипрскую Ларнаку позволили летать лоукостеру «Победа». Пока, по данным авиапредприятия, заявку на выполнение рейсов в Анталью с 27 мая подали компании Azur air и Royal Fligh. Однако из-за закрытия до 1 июня авиасообщения между Россией и Турцией они не смогут вовремя начать полеты.

Рейсы за рубеж из челябинского аэропорта пока закрыты. Ранее сообщалось, что международный терминал должен возобновить работу 1 мая. Как сообщила ИА «Первое областное» пресс-секретарь челябинского аэропорта Жанна Нивоструева, реконструкция международного терминала завершена, он уже может принимать самолеты. Однако Роспотребнадзор пока не разрешает совершать рейсы за рубеж из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Прямые вылеты за рубеж пока возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.