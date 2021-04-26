Мэрия Челябинска обратилась в прокуратуру по поводу незаконной вырубки деревьев в микрорайоне Парковый

Сначала жители подумали, что территорию расчищают под детский сад. Но власти эту информацию опровергли

В понедельник, 26 апреля, администрация города Челябинска обратилась в прокуратуру по поводу незаконной вырубки деревьев в микрорайоне Парковый. Раннее челябинцы пожаловались на вырубку в жилой зоне.

Сегодня на аппаратном совещании у мэра города заместитель главы по строительству Владимир Шамне говорил о запланированной расчистке от деревьев под строительство детского сада в микрорайоне. Однако позже муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция» признало недавнюю вырубку деревьев незаконной.

«Вырубка деревьев в микрорайоне Парковый является незаконной и не имеет отношения к строительству детского сада. Все материалы в отношении неустановленных лиц направлены в прокуратуру города Челябинска для принятия мер», — прокомментировала пресс-служба администрации города.

Все же мэрия предупредила, что в районе улицы Хариса Юсупова, между домами 70, 68, 58 будет произведена вырубка деревьев, поросли и кустарника под строительство детского сада. Деньги, полученные в качестве компенсации за вырубку, будут направлены на высадку зелёных насаждений.