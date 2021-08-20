Полунизкопольные автобусы для Златоуста были приобретены в этом году совместно областью и городом в рамках модернизации муниципальной системы общественного транспорта.
«Сейчас у нас есть муниципальное предприятие и несколько коммерсантов, которые не имеют ни базы, ни штата и фактически только продают частным владельцам автобусов возможность пользоваться своими маршрутами. От этой истории пора уходить», — рассказал Пекарский губернатору.
Напомним, ранее в интервью Первому областному информагентству Максим Пекарский сообщал, что один из новых автобусов будет запущен на сельские маршруты, а остальные восемь свяжут районы вокзала и машзавода. Кроме того, за последние два года Златоуст отремонтировал 10 трамвайных вагонов.
«Алексей Сергеевич, мы обсуждали с вами: необходима двухлетняя программа обновления общественного транспорта во всех городах области. Не по одному-два вагона покупать, а серьезно обновить. Златоуст в этой программе должен быть, они стараются, вкладывают свои деньги», — обратился Алексей Текслер к министру транспорта региона Алексею Нечаеву.
Затем губернатор совершил пробную поездку на новом автобусе. Представитель МАЗа по пути рассказал Текслеру об особенностях транспорта. Новые автобусы — полунизкопольные, оснащены дизельными, но соответствующими экостандартам двигателями, автоматическими коробками передач, навигационным оборудованием.
В планах города продолжить работу с Минским автозаводом, но покупка машин на следующий год пока не запланирована.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Юридическая мясорубка