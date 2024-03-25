Алексей Текслер обсудил с председателем КСП региона госзакупки и нацпроекты

В регионе снижается число нарушений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин обсудили контрольно-надзорную деятельность за год, исполнение национальных проектов, финансовую дисциплину в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Вопросы управления финансами и контроля за эффективным и целевым расходованием средств являются приоритетными, тем более сегодня, когда президент уделяет такое внимание реализации национальных проектов, направляются значительные ресурсы. Другой важный вопрос — сфера закупок. Ранее были вопросы и замечания, поручения министерствам и ведомствам — повысить ответственность в этой сфере»,— отметил Алексей Текслер.

По словам Алексея Лошкина, за пять лет Контрольно-счетная плата региона почти на 15% увеличила количество проверяемых бюджетных средства. Рост связан с повышением числа контрольных и экспертных мероприятий за счет изменения подходов, методологического совершенствования, применения риск‑ориентированного подхода.

«Мы отмечаем снижение более чем в три раза нарушений в сфере госзаказа. Этот положительный тренд свидетельствует об укреплении финансовой дисциплины в регионе у распорядителей средств и государственных заказчиков. Очень важный момент — повышение самодостаточности муниципальных бюджетов. Мы отмечаем снижение более чем в 3,5 раза нарушений, связанных с неналоговыми доходами, получаемыми муниципальными образованиями»,— сообщил Алексей Лошкин.

Алексей Текслер поблагодарил коллектив Контрольно-счетной палаты Челябинской области за постоянную работу с бюджетными заказчиками. В разговоре с председателем КСП губернатор отметил, что риск‑ориентированный подход позволяет не допускать ошибок при работе с эффективным использованием бюджетных средств.