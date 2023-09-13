В Челябинске на ежегодной конференции обсуждают изменения в законе о госзакупках

В конференции принимают участие представители из 25 регионов России

Сегодня, 13 сентября, в Челябинске стартовала XIII областная практическая конференция «10 лет контрактной системе: итоги и перспективы». На форум прибыли участники из 25 регионов страны. На площадке они обменяются опытом, выработают пути решения наболевших вопросов, повысят уровень знаний в сфере госзакупок и придут к единому трактованию закона № 44-ФЗ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 44-ФЗ) приняли в 2013 году. Он продолжает вызывать вопросы, тем не менее для госзаказчиков он стал важной и неотъемлемой частью жизни. И на ежегодном форуме в Челябинске можно обсудить связанные с ним актуальные вопросы.

Областная практическая конференция проходит в год 100-летия Контрольно-ревизионных органов министерства финансов Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в приветственном слове поздравил участников форума с праздником и рассказал о процессе совершенствования законодательства в сфере госзакупок.





«Нас радует, что конференция стала традиционной, прочно вошла в региональный календарь событий, особенно для специалистов в сфере госзакупок. Здесь собираются представители всех сторон закупочного процесса: регуляторы, контролеры, заказчики и поставщики. Приветствую и поддерживаю эту консолидированную работу. Обмен мнением, опытом, практиками в сфере госзакупок особенно важны. Мы хорошо знаем, как стремительно меняется законодательство в контрактной системе. Можно сказать, что реформа нормативной базы в сфере закупок — непрерывный процесс. Есть и подтверждение статистики: за 10 лет существования федерального закона о контрактной системе в него вносились изменения 103 раза. Во всех случаях это была адекватная и своевременная реакция законодателей и инициаторов на актуальные изменения в российском законодательстве», — сказал Алексей Текслер.

Сейчас в Челябинской области активно развивается цифровизация закупочного процесса и сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам. За последние несколько лет в системе закупок произошло много новаций: по предложениям председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и комиссии Госсовета по экономике и финансам, которую возглавляет Алексей Теслер, были внесены изменения в законодательство.





«Считаю, что альтернативы законодательству о закупках нет. И процесс совершенствования — это тот процесс, которым нам с вами надо заниматься каждый день», — отметил Алексей Текслер.

Приглашенный на конференцию эксперт в сфере госзакупок Татьяна Песегова обратила внимание на методы, которые позволяют подтягивать профессиональный уровень заказчиков в Челябинской области.





«Контрольное управление берет на себя большую и важную миссию — научить и рассказать, как делать правильно, чтобы было меньше прецедентов для контроля. И в этом отношении опыт уникальный. В 13-й раз собрать всех контролеров страны на одной площадке — это дорогого стоит. Контроля много в госзаказе: это и сфера закупок, и финансовый контроль. Все это объединяет в себе и конференция в Челябинске. В этом плане форум действительно уникальный», — рассказала преподаватель Института повышения квалификации МГЮА им. О. Е. Кутафина, сертифицированный эксперт и преподаватель в сфере закупок Татьяна Песегова.

Сейчас самая большая сложность для участников закупок — это частые изменения в законодательстве. Большинство попросту не успевают следовать за изменениями. Для заказчиков наболевшим вопросом является работа в единой информационной системе. И здесь речь идет об автоматизации. А самой большой головной болью является исполнение договора, который не всегда можно реализовать в прописанные сроки.

«Федеральное законодательство настроено на то, чтобы максимально автоматизировать закупочные процессы. Сегодня будет об этом много разговоров. Мы приходим и к автозаявке, и к оплате через ЕИС, когда все происходит практически по щелчку», — добавила Татьяна Песегова.

Участники конференции поделятся своим опытом и своими наработками в сфере госзакупок. Так, заместитель руководителя Инспекции госфинконтроля Алтайского края Наталья Кухта отметила, что на форуме будет возможность рассказать о своих практиках, об осуществлении контрольных полномочий. Она признала, что применить закон о контрактной системе в жизни весьма сложно. Поэтому важно смотреть на практический опыт других коллег.







С ней согласилась заместитель руководителя службы государственного финансового контроля Иркутской области Ольга Рязанова. По ее словам, нужно постоянно держать руку на пульсе и изучать законодательство.





На конференции у участников есть возможность выработать единую правоприменительную позицию в целом в законодательстве в сфере закупок, поскольку бывает такое, что разные регионы по-разному трактуют закон. По словам спикера, нужно выработать единую практику, чтобы независимо от региона закон трактовался одинаково.





В первый день конференции начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Ольга Горбачева рассказала об антимонопольном регулировании и контроле госзакупок, а заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров — о госзакупках в условиях санкционного давления. На форуме начальник управления по контролю в сфере контрактных отношений Федерального казначейства Елена Беликова также озвучила вопрос о развитии ЕИС как цифрового инструмента предупреждения нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок в дистанционном режиме.

Форум будет идти три дня. В программе — не только открытый диалог с экспертами, но и выездное совещание и ряд тематических секций.