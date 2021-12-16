В Челябинской области нашли девушку, которую увезли из Калмыкии к жениху

20-летнюю Римму искали почти неделю

Следственные органы проводят проверку по факту похищения 20-летней жительницы села Приютное. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Калмыкии.

По данным следствия, 11 декабря в полицию поступило сообщение о драке в частном доме в селе Приютное.

«В ходе выезда следственно-оперативной группой было установлено, что ночью в дом к местной жительнице пришли ранее знакомые жители Новосибирской области, которые вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки домовладения. После этого они вместе с девушкой уехали в неизвестном направлении», — комментируют в ведомстве.

Установлено, что похищенная девушка находится в Южноуральске.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Римму похитили насильно и увезли в табор к 15-летнему жениху. Однако, по данным следствия, девушка сообщила, что в отношении нее никаких противоправных действий не совершали и она сама уехала, чтобы выйти замуж.

Тем не менее СУ СКР по Республике Калмыкии проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ («Похищение человека»).