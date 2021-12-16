На северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии дорога покрылась льдом

Разлив воды произошел возле дома № 76 на улице Университетской Набережной

Минувшей ночью, 16 декабря, в Калининском районе Челябинска из-за коммунальной аварии вода вышла на проезжую часть — дорога покрылась льдом. О происшествии сообщили в администрации Челябинска.

«Сегодня ночью по улице Университетская Набережная в районе дома № 76 произошел выход воды на проезжую часть. Подрядной организацией Комитета дорожного хозяйства выполнены работы по обработке данного участка для ликвидации наледи. Информация передана в МУП ПОВВ», — уточнили в мэрии.

ИА «Первое областное» направило запрос в МУП ПОВВ, чтобы уточнить детали произошедшей аварии на сетях водоснабжения, из-за которой дорога покрылась льдом.

Ремонтные работы по Университетской Набережной проводит ООО «ЮжУралВодоканал». Отключать от водоснабжения жилые дома в квартале не потребовалось.