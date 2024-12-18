В Челябинскую область поступили модернизированные пятитысячные

Обмена денег не потребуется, все дензнаки имеют равнозначный вес, размер и платежеспособность

Посмотри — потрогай — покачай. Специалисты Банка России советуют применять правило «трех П», чтобы на глазок определить подлинность новой пятитысячной купюры, которая постепенно вводится в оборот в Челябинской области. В случае сомнений — идти в любой банк, в кассе помогут определить подлинность с помощью спецаппаратов (это бесплатно). Впрочем, пока — за год с момента выпуска модернизированной банкноты — подделок не зафиксировано, хотя пятитысячные, как правило, печатают чаще всего. В Центробанке говорят: эта купюра обойдется фальшивомонетчикам слишком дорого — столько у нее степеней защиты. О новых защитных признаках купюры корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала ведущий эксперт по исследованию денежных знаков отдела наличного денежного обращения и кассовых операций челябинского отделения Банка России Ирина Меньщикова.





Некоторые защитные признаки банкнот. Самый первый — на просвет на белом поле водяной знак, выполненный переходом от светлых участков к темным. Это главпочтамт Екатеринбурга (на лицевой стороне пятитысячной купюры изображены знаковые объекты уральской столицы, на оборотной — городов УрФО, в том числе челябинский памятник «Сказ об Урале»). Номинал «5000 рублей» выполнен светлыми цифрами. Также на просвет видна защитная нить, которая выглядит сплошной темной полосой.

«Если говорить про защитный признак, который определяется на ощупь, это элементы с повышенным рельефом — ощущаются штрихи по краю банкнот, „Билет Банка Боссии“ с повышенным рельефом и номинал „5000“ цифрами и прописью при наклоне. На сером поле у надписи „Россия“ можно увидеть цифры „5000“, которые выполнены разными цветами, и если мы перевернем банкноту на 180 градусов, то цвет цифр поменяется. Также защитная нить при наклоне меняет символ рубля на номинал „5000“ и аббревиатуру „ЦБ РФ“», — рассказывает Ирина Меньщикова.

Также на модернизированной банкноте номиналом 5000 рублей появился новый оптический переменный элемент со скрытым изображением: при наклоне он меняет цвет с золотисто-малинового на золотисто-зеленый, а внутри появляется символ рубля.





Начиная с 2017 года, все банкноты имеют QR‑код, который находится справа внизу.

«Если навести на него камеру, то мы попадаем на сайт Центрального Банка, на страничку с полным описанием художественного оформления банкноты и защитных признаков», — говорит эксперт.

Кстати, «художественное» в данном случае не преувеличение. Просто рисунки можно рассмотреть через лупу. А посмотреть, поверьте, есть на что: в паттернах на купюре можно разглядеть свердловский трамвай, фрагмент Белой башни, стилизованное изображение музея минералов, фрагмент здания Городского Совета Екатеринбурга, фрагмент купола цирка, фонарь на Плотинке и ротонду в Харитоновском саду.

«В правой стороне банкноты — знаменитый дом Севастьянова. При обычном свете можно увидеть, что окна и фонари у него как бы светятся — тут подключаем воображение. Но если посмотреть на этот объект в ультрафиолете, мы увидим, что окошки действительно сияют желтым, как в настоящем доме в ночное время», — рассказывает Ирина Меньщикова.





На оборотной стороне модернизированной пятитысячной — изображение карты Уральского федерального округа. Она вся состоит из мелких графических элементов, символизирующих Урал и промышленный Урал. Тут и пермская стела Европа — Азия, стилизованные изображения вагонетки, термоварежек, промышленного предприятия: лент конвейера, искр, рельсов, листов металла, сталелитейного ковша. Через лупу их можно хорошо разглядеть.

«Помимо правила „трех П“ — „посмотри — потрогай — покачай“, то есть посмотри на просвет, заметь эффекты при наклоне, почувствуй на ощупь, проверить подлинность банкноты можно с помощью мобильного приложения, которое называется „Банкноты Банка России“. Оно в реальном времени подскажет, какие защитные признаки на каких банкнотах можно найти самостоятельно. Это, конечно, не официальное определение подлинности, но все-таки определенные подсказки», — добавляет эксперт.

Если сомнения остаются, бесплатно проверить подлинность купюры можно в любой кредитной организации. Кассир банка поможет. Если и у него возникнут сомнения, то купюру возьмут на экспертизу: передадут в Центральный Банк, где проводится полное исследование денежных знаков.

Банки пока перенастраивают свои банкоматы под модифицированные деньги, а среди южноуральцев — даже тех, кто обычно использует безналичный расчет, — возник некоторый ажиотажный спрос на новые купюры. Предваряя вопросы граждан, в том числе пожилых, в ЦБ говорят: сейчас на рынке одновременно будут присутствовать три разновидности пятитысячных: образца 1997 года, ее модификация 2010-го и новая — 2023-го.

«И все они действующие, ничего менять не надо. Если вам предлагают „обменять ваши старые деньги на новые“, это мошенники», — подчеркивают в Банке.

Добавим, до 2028 года ЦБ РФ планирует провести модернизацию всех номиналов банкнот.