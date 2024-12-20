За год в Челябинской области выявили 104 поддельные купюры

В то время как в аналогичном периоде 2023 года — 108 подделок

По данным за 11 месяцев 2024 года, в регионе выявлено 104 поддельные купюры. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в челябинском отделении Банка России.

Наиболее часто выявлялись пятитысячные купюры: 64 подделки (в 2023 году — 71).

Вот подробности по номиналам:

— 1000 рублей — 30 фальшивых банкнот (в 2023 году — 25);

— 2000 рублей — 4 подделки (в 2023 году — 6);

— 500 рублей — 1 подделка (в 2023 году — 3);

— 100 рублей — 3 фальшивки (в 2023 году — 1);

— 50 рублей — 2 фальшивки (как и в 2023 году).