В России создадут информационную систему для оперативного отслеживания опасных инфекций

Ресурс позволит в краткие сроки принимать необходимые меры

В России создадут федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и вовремя принимать необходимые меры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте федерального правительства 5 декабря.

«Создаваемая система станет частью масштабного проекта „Санитарный щит“. Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. Ведомству поручено своевременно проводить санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, прогнозировать ситуации на основе статистических методов и оперативно информировать о возникающих угрозах.

Известно, что новый сервис будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами.