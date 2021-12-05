В России создадут федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и вовремя принимать необходимые меры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте федерального правительства 5 декабря.
«Создаваемая система станет частью масштабного проекта „Санитарный щит“. Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. Ведомству поручено своевременно проводить санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, прогнозировать ситуации на основе статистических методов и оперативно информировать о возникающих угрозах.
Известно, что новый сервис будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами.