В Челябинске отремонтируют детское инфекционное отделение 9‑й больницы

Строители облагородят палаты, где лечат коронавирус

В мае 2023 года возобновится ремонт детского инфекционного отделения челябинской ГКБ № 9. Руководство больницы планирует привести в порядок палаты, которые сейчас находятся в красной зоне по коронавирусу, сообщает пресс-служба клиники.

«Капитальный ремонт в инфекционном корпусе проводился в 2014 году. В 2019 году отремонтировано два бокса на втором этаже, еще два на первом. Работы идут поэтапно. С 2020 года корпус работал как ковидный госпиталь. И сейчас часть палат находятся в красной зоне. Поэтому масштабные работы проводить не представлялось возможным. Тем не менее в 2022 году частично отремонтированы еще боксы и палаты на втором этаже. На сегодня наиболее нуждаются в ремонте шесть палат в ковидном отделении на третьем этаже. Их ремонт должен начаться в мае»,

— пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь ГКБ № 9 Алевтина Шестакова.

Ранее пациентка больницы, которая лежит с ребенком в одной из неотремонтированных палат, пожаловалась в социальных сетях на состояние помещений.