Челябинка Ирина Алексеева дебютный бой в UFC проведет в Лас-Вегасе

Спортсменка выйдет в октагон против швейцарки Стеффани Эггер

Организаторы крупнейшей промоутерской компании по смешанным единоборствам UFC определились с датой и составом участников турнира UFC Fight Nights 223, который пройдет 29 апреля в Лас-Вегасе. Свой дебютный поединок в этой организации проведет и челябинка Ирина Алексеева, ее соперницей станет опытная швейцарка Стефани Эггер, сообщается на сайте UFC, где опубликован файткарт предстоящего турнира.

В ММА россиянка дебютировала в марте 2019 года, сейчас ее статистика составляет четыре победы при одном поражении. В последний раз Ирина Алексеева выходила в октагон в октябре 2021 года на первом и единственном турнире Bellator в России. Дебют Алексеевой в UFC намечен на 29 апреля в Лас-Вегасе против Стефани Эггер. У швейцарки 8 побед при 3 поражениях в ММА и 5 поединков в UFC, в том числе 3 победных.

«После анонса боя с Эггер мы с друзьями посмеялись. У меня второй бой с иностранкой и снова со Стефани. Наверное, все Стефани мира ополчились против меня. Я посмотрела бои Эггер. Она, как и я, дзюдоистка. Я не недооцениваю ее работу на руках, но вижу, что там нет ничего сверхъестественного, все абсолютно стандартно, нет каких-то заряженных мощных пушек, но я не расслабляюсь, потому что со временем можно все натренировать», — рассказала Ирина Алексеева в интервью сайту Metaratings.ru.

Ирина Алексеева родилась в Саратове, однако долгое время жила в Казахстане, после чего переехала в Челябинск. Именно здесь она и состоялась как спортсменка, выступая на высоком уровне в состязаниях по самбо, рукопашному бою и дзюдо. В активе 32-летней Алексеевой золото чемпионата мира — 2014 по самбо и медали чемпионата России по дзюдо. За внешнее сходство Алексеева получила прозвище Русская Ронда Роузи.