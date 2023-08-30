В Челябинске пройдет двухдневный спортивный фестиваль RCC Fest

Главным событием станет вечер профессионального бокса в арене «Трактор»

В рамках празднования Дня города в Челябинске пройдет крупнейший спортивный фестиваль RCC Fest. 8 и 9 сентября у площадки арены «Трактор» состоятся состязания по баскетболу, силовому экстриму, уличным танцам и батлы на BMX-велосипедах и самокатах. Главным событием станет вечер профессионального бокса, на котором выступят бойцы из России, Венесуэлы, Никарагуа, Панамы, ЮАР, Конго и Узбекистана, сообщает пресс-служба РМК.

В течение двух дней центром притяжения у любителей экстремальных видов спорта в Челябинске станет площадка RCC Extreme. 8 сентября на парковке у арены «Трактор» появятся зона экшен-спорта, баскетбольная площадка, площадка для уличных танцев, зона силового экстрима, фотозоны и фуд-корт.

Днем на площадке в зоне «стрит» пройдут открытые городские соревнования в дисциплинах ВМХ и «самокат» для юниоров. Параллельно в зоне «эйр» стартуют квалификационные заезды всероссийских соревнований «Первенство андеров», участие в которых примут сильнейшие райдеры страны в возрасте от 19 до 22 лет.

А вечером на арену «Трактор» выйдут сильнейшие боксеры-профессионалы на турнире RCC Boxing Promotions. Любители боев увидят десять поединков с участием боксеров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием турнира будет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1, 7 КО) и Рене Альварадо (33-13, 1 КО) из Никарагуа.

Откроет главный кард шоу поединок непобежденного челябинца Ивана Чиркова (10-0, 2 КО), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1, 21 КО). Победитель этой пары официально войдет в престижный мировой рейтинг Всемирной боксерской ассоциации WBA.

На следующий день, 9 сентября, состоится первый в истории Челябинска Кубок RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «самокат street» в формате батла. Свои навыки в экстремальном спорте зрителям продемонстрируют сборные Челябинска и Екатеринбурга.

Кульминацией фестиваля RCC FEST станет эффектное иммерсивное шоу с использованием спецэффектов и мультимедиа. На большой сцене в формате батлов своими талантами померятся топовые артисты: танцоры, певцы, акробаты, битбоксеры, рэперы. Хедлайнером события станет исполнитель Ramil.

На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также мастер-классов по уличным видам спорта и стрит-дэнсу.

Возрастное ограничение: 12+