В Челябинске перед 14 февраля выросли продажи цветов на 12%

Средний чек составил 2,5 тысячи рублей за букет

В Челябинске перед Днем всех влюбленных, который отмечается во всем мире 14 февраля, выросли продажи цветов на 12%. ИА «Первое областное» об этом сообщили аналитики «Авито». Средний чек за букет в этом году составляет 2,5 тысячи рублей.

«С 2 по 11 февраля по сравнению с концом января этого года жители региона приобретали букеты на 12% чаще, а растения в горшках, которые в последнее время становятся альтернативой срезанным цветам, — на 10%», — говорится в исследовании.





Срезанные цветы на платформе в Челябинской области можно приобрести за 1400 рублей, цена снизилась на 3% по сравнению с концом января. Растение в горшке обойдется челябинцам в 600 рублей.

«Стоимость цветка выросла на 15% год к году. У нас в сети представлен как классический ассортимент — розы, тюльпаны, герберы и хризантемы, так и экзотика — каллы, пионы, маттиола, дельфиниум. Ко Дню всех влюбленных на витринах представлены авторские букеты в различном оформлении, в том числе в крафтовой бумаге, а также композиции в ящиках собственного производства и в шляпных коробках», — рассказала радио «Business FM Челябинск» управляющая розничной сетью Megaflowers Екатерина Пальшина.





Цветочная сеть «Фан-Фан Тюльпан» специально к празднику расширила линейку букетов из свежих роз. Минимальная стоимость заказа — 1800 рублей. Спросом пользуются розы-гиганты, французские букеты и корзины цветов с эквадорских плантаций.

«Флористический бизнес очень динамичный, он не остался в стороне от повышения цен на цветы. Действительно, закуп цветка в этом году подрос. Нельзя сказать однозначно, насколько в каждой поставке стоимость цветов может отличаться в ту или иную сторону. Задача — оставаться доступными для наших гостей», — говорит руководитель компании Екатерина Солдатенкова.

По словам флористов, в обществе укрепились стереотипы, что ярким брюнеткам нужно дарить красные розы, а нежным блондинкам — белые орхидеи, но сегодня шаблоны не действуют. Почти в каждом цветочном магазине в штате есть собственный флорист, который подскажет, какой букет подойдет именно вашей избраннице. При этом важен не только цвет волос, вас могут спросить об основных чертах ее характера и увлечениях.

Приобрести небольшой букет тюльпанов уже можно и в некоторых розничных супермаркетах на кассе.





Кстати, тюльпаны раньше в основном поставляли из Европы, в этом году — из Китая. В конце января на Южный Урал было завезено около 1,5 миллиона тюльпанов в «спящем» состоянии. Уже сегодня они готовы дарить свою красоту покупателям.

По данным аналитического центра Sokolov, в списке популярных подарков на 14 февраля лидируют цветы (19%), парфюм (18%) и скромные украшения (16%). Некоторые мечтают о более крупных подарках — романтическом путешествии (22%) или роскошных украшениях (20%), таких как браслет (35%), кольцо с бриллиантом (34%) или часы (18%). Интересно, что мужчины и женщины по-разному подходят к выбору подарка на День влюбленных. Мужчины чаще дарят цветы (37%), а женщины — парфюмерию (30%).



Для любителей сладкого доступны к заказу зефирные букеты, а также такие, в которых цветы отлиты из шоколада. Средний чек — 1300 рублей. Уже традиционным предложением стал букет из клубники со сливками, в этом году стоимость такого презента стартует от 1500 рублей.