Россиян предупредили о новых мошеннических схемах в преддверии Дня святого Валентина

Злоумышленники сообщают о сюрпризах и крадут личные данные

Перед Днем святого Валентина мошенники начали рассылать людям сообщения якобы от спа-салонов и ресторанов, обещая приятные сюрпризы от второй половинки. Для подтверждения потенциальных жертв просят перейти по ссылке и ввести свои данные. На самом деле присланные злоумышленниками ссылки ведут на фишинговые сайты, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Есть и другие мошеннические схемы, направленные на кражу персональных данных или получение доступа к банковским аккаунтам и личному кабинету на портале «Госуслуги». Например, человеку может позвонить «курьер» и сообщить, что ему отправили анонимный подарок. Для того чтобы получить его, нужно назвать код из СМС или опять же перейти по ссылке.

А еще злоумышленники рассылают информацию о выигрыше романтического вечера на двоих. И просят либо доплатить небольшую сумму, чтобы активировать подарок, либо предоставить персональные данные.

Россиян просят быть бдительными, не переходить по ссылкам и не называть коды из СМС.