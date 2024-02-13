50% челябинцев отметят День святого Валентина

Большинство устроят праздник дома

Впереди самый романтичный праздник года — День святого Валентина. Половина жителей Челябинска с радостью отметят его со своими вторыми половинками, однако остальные 50% горожан не считают его праздником и проведут 14 февраля как обычный день. Исследователи «Авито» провели опрос и выяснили, где влюбленные проведут праздник и подарят ли подарки своим половинкам.

51% из тех, кто будет отмечать День святого Валентина, устроят праздник дома. В основном это горожане в возрасте от 45 до 64 лет. 26% респондентов отправятся на оригинальное свидание, 20% проведут праздник за городом, 17% пойдут в кино, а 15% отпразднуют 14 февраля в ресторане. Некоторые пары также отправятся в театр, зоопарк, СПА-салон и другие места.

«Среди жителей Челябинска, состоящих в отношениях, 50% планирует сделать подарок своей второй половинке. Причем это более характерно для мужчин, чем для женщин — 54% против 46%. 37% респондентов готовы потратить на презент к 14 февраля до 2 тысяч рублей. 30% собираются преподнести подарок стоимостью до 5 тысяч рублей, а 23% — до 10 тысяч рублей. На презенты еще дороже готовы потратиться 6% участников опроса»,— рассказали исследователи.

Самым популярным подарком будет букет цветов — их планируют подарить 33% опрошенных. 28% респондентов преподнесут своим половинкам косметику или парфюмерию, 23% — подарочные сертификаты в салоны красоты или магазины, 13% будут дарить что-то для хобби, еще столько же — ювелирные украшения. Некоторые челябинцы будут оригинальны и подарят возлюбленным букет кованых роз или акции на бирже.

23% из тех, кто не планирует отмечать День святого Валентина, не состоят в отношениях. А 12% не будут отмечать праздник потому, что их вторая половинка против этого. 5% опрошенных вместо Дня святого Валентина отмечают День Петра и Февронии — своего рода православный аналог 14 Февраля.