Расходы челябинцев на драгоценности ко Дню святого Валентина выросли на 9%

Чаще всего покупают серьги, браслеты и броши

В преддверии Дня всех влюбленных челябинцы начали закупаться ювелирными украшениями. Какие металлы выбирают и что чаще покупают южноуральцы для своих половинок в 2025 году, ИА «Первое областное» рассказали в аналитическом центре Sokolov.

Согласно исследованию, жители Челябинска значительно увеличили свои расходы на украшения в первые десять дней февраля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9%. Средний чек достиг 6845 рублей, а среднее максимальное значение — 8298 рублей — было зафиксировано 2 февраля.

Настоящим хитом продаж в этом году стали серьги, спрос на них вырос на 288%. За ними следуют браслеты (+88%) и броши (+22%). Чаще всего покупали украшения из белого золота (+67%) и серебра (+20%), не забывали и про комбинированные и желтые золотые изделия. Среди камней лидируют бриллианты (+51) и цветные камни (+38%).

«В этом году классические серьги-пусеты и кольца-конго остаются беспроигрышным вариантом для подарка на 14 февраля, подчеркивая элегантность и тонкий вкус. Символ любви в виде украшений с сердечными мотивами продолжает занимать центральное место в ювелирных коллекциях ко Дню всех влюбленных, при этом в тренде крупные объемные формы и камни огранки „сердце“, что подтверждает растущий интерес к выразительным аксессуарам», — комментирует эксперт аналитического центра Елена Ракутина.