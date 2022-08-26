В Челябинске объявили аукцион на праздничное оформление территории Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Согласно документам, там сделают подсветку входной группы и ротонды, а также в сквере появятся светодиодные консоли, арт-объект «Шар», светящиеся качели «Балансир» и шары на деревьях. Начальная цена закупки — 13 млн рублей.
Заказчиком закупки является Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина. Согласно данным с портала госзакупок, заявки принимаются до девятого сентября. На выполнение работ у подрядчика будет 60 дней со дня заключения контракта.
Напомним, в Челябинске идут работы по монтажу праздничной подсветки к предстоящему Дню города. Установка архитектурной подсветки идет на Красном (на улице Красной), Троицком (улица Кирова), Ленинградском (проспект Победы) и Свердловском (Свердловский проспект) мостах. Работы завершат 5 сентября.
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