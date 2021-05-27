В Челябинске отметили день предпринимателя: бизнес поддержат новыми программами

Во время праздничного мероприятия «Опора России» объявила о дополнительных мерах помощи

День российского предпринимательства в Челябинске отметили масштабным мероприятием. Оно состоялось в ледовой арене «Трактор» и на площади перед спортивным зданием, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Организатором праздника выступило челябинское областное отделение «Опоры России».

Ключевой с точки зрения бизнеса частью «Дня предпринимателя-2021» стало пленарное заседание. На нем присутствовали президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, вице-президент и руководитель регионального отделения Артем Артемьев, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, председатель реготделения «Деловая Россия» и депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов, министр экономического развития Наталья Лугачева, министр промышленности Павел Рыжий.





Александр Калинин заявил, что день предпринимателя — это дань уважения всем бизнесменам. Руководитель «Опоры России», для которого Челябинск — малая родина, отметил развитие города и постепенно превращение его в комфортное пространство для жизни. Также он подчеркнул, что правительство региона уделяет бизнесу большое внимание.

«В период пандемии власть беспрецедентно пошла навстречу бизнесу. Налоги были снижены, выданы различного рода льготные кредиты, некоторые кредиты даже были списаны. Бизнес восстановился, за исключением точечных отраслей. По данным Сбербанка, сейчас обороты бизнеса больше, чем до пандемии. Занятость в малом бизнесе тоже выше. Сейчас у нас другие вопросы. Себестоимость продукции выросла больше чем на 20%, соответственно, доходность в бизнесе упала. Надо думать, что с этим делать», — рассказал Александр Калинин.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук в своем выступлении напомнил, что ограничительные меры в условиях пандемии COVID-19 в 2020 году вводились минимальные. Решение это было непростым, но в регионе понимали, что остановка предприятий могла бы слишком негативно сказаться на экономическом состоянии.

«Уровень закрытости экономики Челябинской области — отраслей, работа которых ограничена, — составляет 0,1%. По РФ — 0,3%. Малый и средний бизнес сильнее пострадал в пандемию, но быстрее выходит из кризиса. Регион активно участвовал во всех федеральных программах по сохранению занятости и дополнил их местными проектами. Налоговые льготы, отсрочка платежей, инструменты поддержки. Бизнесу была оказана помощь на сумму больше 30 млрд рублей. Более 170 тыс. рабочих мест удалось сохранить. Действовавшие финансовые инструменты поддержки легли в основу нового поколения мер поддержки. Уверен, что они будут использоваться и не в связи с пандемией, а потому что являются наиболее эффективными», — рассказал Егор Ковальчук.

По словам вице-губернатора, занятость в малом и среднем предпринимательстве увеличилась на 2%, оборот вырос на 3%. Сохранились налоговые выплаты. Число субъектов МСП незначительно сократилось, но это связано с актуализацией реестра. От малого и среднего бизнеса в Челябинской области ждут дальнейшего развития, вложений в инновации, оборудование, IT-технологии. Правительство региона со своей стороны намерено до 2035 года увеличить долю несырьевого экспорта с 13% до 20%.





Поддержать бизнес и помочь ему развиваться призваны новые предложения, разработанные «Опорой Россией» после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Идеи объединения уже представили в структуры власти, их обсуждали на деловых форумах, партийном мероприятии «Единой России» и, конечно, с малым бизнесом.

«Мы считаем принципиально важным снизить контрольно-надзорный прессинг на малый бизнес. Это вызывает большой негатив. Тем более, что с 1 июля будет восемь видов надзора. В 2019 году было собрано примерно 240 млрд штрафов. Вся госпрограмма по настройке бизнеса — 60 млрд рублей. Мы считаем, что первая проверка должна заканчиваться предупреждением. Если есть риск жизни — выпишите предписание и установите срок исполнения. Если бизнесмен не выполнит, штрафуйте или делайте приостановку. Второй момент — сумма штрафа должна соответствовать виду деятельности предпринимателя. Для ИП штрафы должны быть в пять раз ниже, чем для юрлиц. Штраф не должен быть разорительным, по 500 тыс., по 1-2 млн рублей», — заявил Александр Калинин.





Другой важный момент, озвученный президентом «Опоры России», — экспорт. Предлагается отменить обязательную репатриацию валютной выручки для несырьевых экспортеров. Сейчас сложность в том, что предприниматель должен вернуть валюту, потом снова ее купить. Транзакции при этом стоят больших денег, есть огромные оборотные штрафы. Особый налоговый режим, по мнению Александра Калинина, следует установить для рестораторов и отельеров. Сейчас они платят 20% со всего оборота, что является огромной нагрузкой. Также есть предложение снизить для НКО до 15% отчисления в фонд социального страхования и пенсионный фонд, поскольку доходность многих таких организаций невысока.

«Одно из наших ключевых предложений — разработка нового финансового продукта — ипотека для промышленных предприятий под 3%, если покупается земля или производственный корпус. В промышленном бизнесе нужны капитальные вложения. Цех в голом поле не построишь. Нужна инфраструктура. Без ипотеки с долгим сроком и низким процентом не обойтись. Кроме того, нужен отдельный продукт для восстановления потребительской кооперации в сельском хозяйстве. Фермеры должны иметь возможность строить на землях сельхозназначения, находящихся в частной собственности, капитальные объекты по сельхозпереработке, своего личного дома, объектов рекреации для сельского и агротуризма», — рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Организаторы устроили и две тематические площадки. Бизнесвумен Южного Урала собрались, чтобы обсудить женское предпринимательство. Поднимали немало важных вопросов — разработка проекта, действующие предложения поддержки, взаимоотношения с партнерами и даже принятие себя. Завершение работы это части форума стал показ мод. Молодые бизнесмены обсуждали насущные для себя темы на площадке «Молодежное предпринимательство и развитие креативных индустрий». Говорили о том, как начать дело и как быть успешным, что нужно для развития и какие есть программы поддержки. Также во время праздника состоялось вручение значков новым членам «Опоры России».





Гости «Дня предпринимателя-2021» могли продегустировать и купить различные продукты, воспользоваться услугами парикмахера, узнать о переработке вторсырья, прокатиться на машине в рамках тест-драйва. Была и детская площадка. Внутри ледовой арены партнеры праздника выставили свои стенды, где презентовали услуги и разработки — банки, предприятия, детский «Кванториум». «Фабрику процессов», где рабочие оттачивают мастерство и пробуют трудиться по принципам бережливого производства, развернул Фонд развития промышленности.

«Такие мероприятия помогают презентовать все те инновационные продукты, которые создает наше относительно молодое предприятие, обеспечить взаимодействие между компаниями и людьми, знакомиться с коллегами, получать новый опыт, который позволяет нам развиваться дальше, получать обратную связь о наших продуктах. Например, у нас есть комплекс возобновляемых источников энергии, который позволяет реализовывать так называемую зеленую энергетику. Сейчас он проходит тестирование», — отметил руководитель проектов по электроэнергетике Челябинского завода электрооборудования Павел Кряжев.

Среди участников выставки был и челябинский IT-Park74, являющийся региональным оператором «Сколково». Эта организация, занимающаяся поддержкой развития инновационных компаний, появилась в 2016 году, а в 2017-м стала представительством инновационного фонда. Сейчас в IT-Park74 25 резидентов, еще 10 компаний подали заявки на поддержку.

«В разных регионах есть свои акценты в части инноваций. В Челябинской области многие работают в области IT, делают разработки, связанные с искусственным интеллектом. За всеми этими разработками — будущее. Спрос на такую продукцию очень высокий. Оборот 25 наших резидентов за прошлый год составил почти 460 млн рублей. Сейчас вместе с центром „Мой бизнес“ мы обсуждаем проект по просвещению предпринимателей о возможностях „Сколково“ и развитии инновационных проектов. Будем делать акселератор, совместный инструмент поддержки. 10 июня проводим день инноваций в Челябинской области. К нам приедут коллеги из федерального фонда „Сколково“, промышленники и представители учебных заведений. Вместе обсудим пути развития и вызовы, которые стоят перед инновационной экономикой», — отметил директор IT-Park74 Дмитрий Козленков.





Президент «Опоры России» Александр Калинин на пленарном заседании закончил свое выступление объявлением о том, что предложения по новым мерам поддержки бизнеса будут обсуждать на Петербургском экономическом форуме. Это мероприятие состоится в начале июня. Как оказалось, кроме представителей власти и крупных компаний, на форуме будет и челябинская компания «Инновации детям», занимающаяся разработкой и внедрением обучающих комплексов.

«Больше года мы участвовали в отборе на Петербургский экономический форум как компания, представляющая образование. В прошлом году из-за пандемии образование очень сильно поменялось. Мы одна из 10 компаний, которые попали на ПМЭФ в рамках конкурса. Там будет представлен отчет по конкурсу, возможно, мы получим награды. На форуме будем представлять наши проекты», — рассказал директор компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев.

Также руководитель фирмы отметил, что мероприятие в честь дня предпринимателя — это возможность показать, чего каждый достиг за год, познакомиться с челябинскими предпринимателями и их проектами, узнать, чем они живут. Такой праздник является своего рода точка отчета.