Городам и районам Челябинской области добавили 100 млн рублей для вывода бизнеса из тени

Дополнительные средства направят на увеличение числа самозанятых

Депутаты одобрили изменения в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Предусмотрено увеличение дотаций местным бюджетам на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан с 30 млн рублей до 130 млн рублей.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра Лазарева, число южноуральцев, которые выбрали этот налоговый режим, составляет более 50 тысяч человек. По итогам первого квартала 2021 года в областной бюджет от самозанятых граждан поступили доходы в размере 29,8 млн рублей.

Муниципалитеты смогут направить дополнительные средства на решение вопросов местного значения. Размер финансовой помощи зависит от объема средств от налога на самозанятых, которые были собраны в конкретной территории. Так, по итогам первого квартала наибольшие суммы получили Челябинск (15,2 млн рублей), Магнитогорск (3 млн рублей), Миасс (1,4 млн рублей), Копейск (1,2 млн рублей), Сосновский район (1,1 млн рублей) и Златоуст (1 млн рублей). Дотации муниципалитетам будут перечислять ежеквартально.

«Объем межбюджетных трансфертов, запланированных для городов и районов, увеличен в связи с положительной динамикой поступления налога на профессиональный доход в областной бюджет. С этого года по решению губернатора в муниципалитеты возвращается весь объем средств, что заплатили самозанятые. И мы видим, количество таких налогоплательщиков в регионе растет. Растут и объемы их отчислений, а, значит, территории получат больше средств, чем прогнозировалось. По итогам первого квартала мы уже вернули муниципалитетам ту сумму, что изначально планировалась в бюджете на весь текущий год – почти 30 млн рублей. И это, отмечу, в два раза больше, чем самозанятые заплатили за весь 2020 год», – прокомментировал решение министр финансов региона Андрей Пшеницын.

С начала 2020 года в Челябинской области начал действовать налоговый режим для самозанятых. К этой категории относятся люди, оказывающие услуги или продающие товары без привлечения наемного труда, имеющие доход до 2,4 млн рублей ежегодно. Раньше эти профессионалы могли не регистрироваться как индивидуальные предприниматели, их бизнес находился в тени для налоговых органов.

