Чиновника мэрии Челябинска привлекут к ответственности за контракт с колонией по новогодней иллюминации

Прокуратура добилась пересмотра административного дела

Прокуратура Челябинска внесла протест на решение мирового суда о прекращении административного дела в отношении сотрудника мэрии. Чиновника должны были привлечь к ответственности за заключение в 2020 году контракта с колонией № 8 на установку новогодней иллюминации. Однако суд закрыл дело из-за «малозначительности правонарушения», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время прокурорской проверки контракта на установку праздничного освещения с начальной стоимостью в 64 млн рублей выяснилось, что потенциальные подрядчики получили неполные сведения о стоимости работ.

«Запрос цены направлен только по части объектов, включенных в закупку. Таким образом цена контракта сформирована учреждением на основании сведений, отличных от фактических условий контракта», — говорится в сообщении прокуратуры.

Было возбуждено дело по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ («Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной цены контракта»). В ходе рассмотрения факт нарушения подтвердился. При этом мировой судья прекратил дело. Протест прокуратуры удовлетворил районный суд. Дело вернули на новое рассмотрение.

Осужденные колонии № 8 должны были подготовить несколько площадок для установки праздничной иллюминации — это площадь Революции и Театральная площадь, Алое Поле, набережная реки Миасс, скверы около памятника Курчатову и на Тернопольской, скверы имени Андреевского и Колющенко, парки Тищенко и Терешковой, парк культуры и отдыха Курчатовского района.