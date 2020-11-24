УФАС проверит аукцион на освещение кинотеатра имени Пушкина в Челябинске

С жалобой на необоснованное ограничение конкуренции обратилась одна из организаций.

УФАС России проверит аукцион на освещение кинотеатра имени Пушкина в Челябинске. С жалобой на необоснованное ограничение конкуренции выступила организация из Златоуста ООО «Престиж». По мнению заявителя, заказчик работ — МАУ «Челябинский Центр искусств «Театр + Кино» ввёл ряд условий, противоречащих требованиям Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.



«В жалобе указано, что заказчик ввёл ряд требований, ограничивающих количество участников закупки, установив специальные требования к участникам: наличие копии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ; наличие копии лицензии из реестра членов СРО, выданной не ранее, чем за месяц до окончания срока подачи заявок»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

Отметим, что начальной ценой контракта на освещение кинотеатра имени Пушкина указана сумма в 13,6 миллиона рублей. В связи с жалобой аукцион будет приостановлен. УФАС рассмотрит её в течение семи рабочих дней.