В Челябинске открылся сервисный офис федеральной сети

Эксперты отмечают необходимость роста качественных рабочих площадей

В центре Челябинска начал работу сервисный офис «Практик» класса А. Он разместился на площадях компании Napoleon IT, выступившей партнером федеральной сети. В числе первых резидентов — два крупных банка, в частности их ИТ-департаменты. Ожидается открытие представительства федерального застройщика. Этот коворкинг для бизнеса поможет частично закрыть потребности предпринимателей города в новых офисах, отмечают эксперты ИА «Первое областное». В Челябинске острая нехватка качественных рабочих пространств.





Сервисный офис «Практик» by Napoleon IT включает 145 готовых рабочих мест, в том числе 19 смарт-офисов и коворкинг в формате open space, переговорные комнаты. Общая площадь пространства — 671 квадратный метр. Резидентам доступны специальная мебель, кухня с кофемашиной, разными напитками, фруктами и снеками, принтер с различными канцелярскими принадлежностями, зона отдыха с настольными играми и PlayStation, шкафы с замком для хранения вещей. Помещения оборудованы системами контроля доступа и круглосуточным видеонаблюдением, кондиционерами. Организаторы планируют проводить лекции, вечеринки, кинопоказы, разговорные и книжные клубы, фитнес-занятия, а также выездные мероприятия.





Партнером сети «Практик», объединяющей 20 офисов, в Челябинске стала компания Napoleon IT. В коворкинге ждут в первую очередь организации в сфере ИТ и технологические стартапы. Руководство стремится создать комфортное пространство не только в помещении, но и рядом со зданием. Концепцию благоустройства уже разработали, проект находится на рассмотрении в правительстве региона.

«У молодых сотрудников — это поколение Z — есть определенный запрос к рабочему пространству и тем людям, которые их окружают. Мы переосмысливаем все, что принято называть офисом. Но большая задумка — переосмыслить территорию за Публичной библиотекой. Сделать центр притяжения молодежи, где она бы развивалась и креативила. Многие десятилетия назад именно библиотека являлась для большинства жителей нашего города центром притяжения»,— рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» сооснователь компании Napoleon IT Руслан Ахтямов.





По его мнению, работа стартапов рядом с крупными игроками положительно скажется на новичках.

«Мы считаем, что наличия правильной атмосферы рядом с сильными организациями и персональных коммуникаций простых сотрудников более чем достаточно. Если они видят, как работает крутая ИТ-компания, какие у нее подходы и рабочие модели управления или принципы, они копируют лучшее. В этом и есть задумка создавать такие пространства, где люди и компании могут копировать самое лучшее», — отмечает руководитель компании.

Перед запуском филиала в Челябинске «Практик» исследовал рынок города. Компания проанализировала поисковые запросы, связанные с коворкингом и арендой офисов, количество представленных федеральных организаций и размещенные ими вакансии для жителей южноуральской столицы.





«Это делаем для каждого захода в локацию. У нас ведутся метрики поисковых запросов. Выясняем, как меняется доход. Смотрим список федеральных клиентов, их вакансии. Если они постоянно нанимают людей, для нас это признак того, что компания собирается развиваться», — пояснил нам управляющий партнер сети «Практик» Владимир Дорофеев.

Во многих городах присутствия в офисах «Практика» работают одни и те же федеральные компании. Они являются своего рода якорными арендаторами, которые к тому же способны привлечь в пространство другие организации. При этом федералы всегда арендуют качественные площади, они не могут посадить работника в другой объект, особенно после стажировки в Москве или Питере.





«Офисы должны быть комфортными, качественными. Офис в Новосибирске, Челябинске или Москве не должен отличаться. Везде человек должен комфортно работать. Это осознали все крупные компании, и они понимают, что разместить на табуретке сотрудников в Челябинске уже нельзя. Ему могут платить чуть меньше денег, чем москвичу, потому что аренда квартиры и прочие вещи в Москве стоят дороже, но сидеть он должен так же кайфово в условном офисе мечты, как и московский сотрудник», — отмечает представитель сети «Практик».

По словам Владимира Дорофеева, в южноуральской столице возможно открытие второго «Практика». В Челябинске давно работают и сервисные офисы, и коворкинги. Среди именитых — «Эпицентр» (входит в группу компаний «БД Спиридонов»), IT-Park74 (региональный оператор фонда «Сколково») и пространство центра «Мой бизнес». Проектов немного, и это связано с особенностями города. Но спрос на подобные места растет. В Челябинске работают представительства почти 90 крупных федеральных компаний.





«Рынок сравнительно небольшой, так как он развивается там, где преобладают компании, работающие на добавочной стоимости. В Челябинске же больше бизнеса, ориентированного на рынок коммодити, где предпочтение отдают традиционным офисам. Тем не менее нишевой спрос на сервисные офисы есть, особенно среди компаний, ценящих дополнительные услуги и комфорт. И каждому дополнительному клиенту надо доказывать ценность формата, что делает сложным быстрый и выгодный заход десятков федеральных сетей», — сообщил ИА «Первое областное» собственник ГК «БД Спиридонов» Сергей Спиридонов.

«Эпицентр» объединяет 140 персональных офисов в двух районах Челябинска. 98-процентная загрузка держится уже два года. Ожидается запуск третьего пространства. Появление в Челябинске «Практика» Сергей Спиридонов назвал плюсом для города.





В местном агентстве недвижимости ИА «Первое областное» рассказали, что в южноуральской столице острая нехватка новых офисов. При этом нет ни одного объявленного проекта по строительству бизнес-центра.

«Коворкинги выгоднее для компаний, чем обычные офисы. Они смотрятся дорого. Новые качественные офисные площади востребованы. Сейчас ощущается их дефицит. 90% офисов занято. В Челябинске много старых зданий, а новые строить не хотят, потому что жилье выгоднее по продажам. Последнее время компании выбирают офисы малой площади, потому что растет стоимость аренды из-за высокого спроса. Но таких помещений немного. При этом для всех офисов важно наличие парковки», — комментирует директор «А1 Недвижимость» Степан Подпятников.





По его словам, в Челябинске планируется строительство жилого комплекса с коворкингом. Одно рабочее пространство будет рассчитано максимум на три места. Проект тоже поможет восполнить нехватку офисов.