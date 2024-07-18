В Челябинске построят 20-этажную высотку с офисами и отелем

Мэрия утвердила изменения в проект планировки территории

В Челябинске СК «Магистр» построит 20-этажное высотное здание с офисными помещениями и гостиницей в Советском районе. Изменения в проект планировки территории утвердила мэрия.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта капитального строительства позиции 71 документации по планировке территории в границах улиц: Разина, Доватора, Ширшова, Овчинникова в Советском районе города Челябинска», — сообщается в постановлении мэрии.

В проекте предусмотрено возведение на данном земельном участке офисного здания не выше 20 этажей, в котором будут размещены гостиничные номера. Также зона размещения гостиниц включает в себя стоянку легковых автомобилей, велопарковку, досуговые площадки, спортивные и детские зоны.

В результате корректировки проекта площадь нежилых помещений сократилась почти в 2 раза — с 25 тысяч до 14 тысяч квадратных метров. При этом увеличилась разрешенная этажность самого здания, которое отныне станет выше на 2 этажа, чем планировалось ранее.