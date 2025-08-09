Необычный офис: челябинцы все чаще выбирают коворкинг

Выясняем, кто и зачем сегодня платит за возможность поработать

Сначала заплатить, чтобы потом заработать — на первый взгляд такой подход кажется безумным. Но именно по такому пути идут арендаторы рабочих мест в коворкингах Челябинска, спрос на услуги которых ежегодно растет. В День коворкинга, который отмечается во всем мире 9 августа, корреспондент ИА «Первое областное» посетила необычный офис и выяснила причины, по которым люди готовы платить за свое рабочее место.

Свободные места в коворкинге есть далеко не всегда: например летом, особенно в жаркую погоду, здесь всегда ажиотаж — работают кондиционеры, есть бесплатный кофе и «блаблакомната». За рабочую атмосферу и комфорт придется заплатить — от 1 тысячи рублей в день.

По данным исследования IT-Park74, 69% арендаторов коворкинга — мужчины, 31% — женщины. В основном арендуют помещения для работы местные компании или их сотрудники (76%), федеральные — 26%. Профессии у арендаторов могут быть самые разные, но, как правило, это программисты 1С — 29%, программисты ИИ — 9%, рекламщики — 13%, работники сферы продаж — 11%. Также нередко можно встретить в коворкинге дизайнеров, логистов, сотрудников маркетплейсов и рекрутеров. Больше 50% — это молодые сотрудники до 35 лет, развивающие свое дело.

«Для меня коворкинг — это просто отдушина. Знаете шутку про то, в каком МФЦ подавать заявление на поиск друзей? Так вот, в коворкинге очень много классных людей, причем из разных профессий, много общения и знакомств. Здесь за четыре года работы я нашла своих друзей, сейчас общаемся независимо от того, где работаем»,— говорит продакт-менеджер маркетплейсов Полина Михеева.

Полина занимается подготовкой китайских товаров к продаже на ведущих маркетплейсах. И сама признается, что работать может из любой точки мира, но выбрала коворкинг в Челябинске.

«Здесь есть оборудованное рабочее место, необходимая техника. Начинала работу в компании с заполнения карточек для торговых площадок, сегодня задач стоит очень много. В том числе оформление возврата и компенсаций в случае, если пришел не тот товар или он плохого качества»,— рассказывает она.

На скейтборде по коридору коворкинга передвигается дизайнер офисных помещений Татьяна Дувалкина. Ее желание — реализовывать собственные креативные дизайн-проекты в Челябинске, поэтому она оформила самозанятость. Арендует рабочее место на месяц и сама формирует свой рабочий график.

«Я не хочу работать над однообразными проектами, планирую развиваться в творческом плане и двигаться в сторону креативных дизайн-проектов. Уйдя из компании, я проработала какое-то время из дома, назначая встречи с заказчиками в кофейнях. Оказалось, что только на кофе я трачу около 7 тысяч рублей в месяц! А в коворкинге кофе вообще бесплатный», — улыбается Татьяна.

За рабочее место в коворкинге она платит чуть больше, чем ранее уходило только на кофе. При этом здесь есть стол и кресло, большой монитор, переговорные комнаты и ноутбук, благодаря которому она может работать из любого места офиса. Главное, не мешать работе товарищей.

«Дома велика вероятность лечь спать, какие-то бытовые дела постоянно отвлекают. Я не могу сконцентрироваться на работе. И еще нет ощущения, что вечером ты заканчиваешь работу, поскольку обстановка не меняется. И ты как-будто всегда на работе, что тяжело», — делится она мнением.

В коворкингах зачастую есть не только отдельные рабочие места, но и изолированные кабинеты, где могут разместиться сразу 4-5 человек: руководитель и его сотрудники. По словам владелицы интернет-агентства Ксении Балжи, это очень удобно.

«В отдельном кабинете я могу полностью сосредоточиться на работе, убрать все бытовые проблемы, потому что здесь их решили за меня. Второй момент: коворкинг — это место, объединяющее людей разных профессий, у всех свой опыт, разные скиллы, которыми мы обмениваемся в процессе общения. И это помогает расти, развиваться», — уточнила Ксения.

Она уточнила, что организовать отдельный офис в Челябинске более затратно, поскольку большинство помещений предлагаются в черновом варианте. Нужно нести затраты на ремонт, оборудование, мебель, затем к ним прибавятся затраты на охрану, уборку и связь.

«Коворкинг удобен в плане организации своей работы. Если нам нужно коллективно пообщаться, мы у себя в кабинете общаемся. Если нам хочется уединиться, есть скайп-кабины или переговорные комнаты. Для неформального общения — зона отдыха, которая удалена от рабочих мест. Никто никому не мешает. Изначально я пришла сюда, потому что мне нужны были комфортные условия после четырех лет работы дома в декрете. Осталась, потому что здесь классная атмосфера и есть перспективы роста», — говорит она.

Арендатор коворкинга — это зачастую молодой перспективный специалист с амбициями. Он много работает, имеет растущий доход, при этом видит смысл платить за комфортное рабочее место.

«В коворкинге есть условия для рабочей зоны, отсутствует отвлекающий фактор бытовой жизни, соответственно, повышается рабочая мотивация. Для интровертов — комфортные условия, для экстравертов — возможность построения новых коммуникаций», — пояснила психолог Елена Пидсадняя.

Сотрудников, работающих «на себя», привлекает в коворкинге еще и возможность занять рабочее место тогда, когда захочется.