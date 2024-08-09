Челябинцы полюбили коворкинги за график работы, атмосферу и мероприятия

В городе открыто несколько центров

9 августа отмечается Международный день коворкинга. Первое свободное и просторное рабочее пространство открылось в 2005 году. Арендовать место для своего мини-офиса может любой желающий. Зачастую коворкинги складываются по одному направлению или схожим сферам. Но во многих трудятся представители разных отраслей. Тем не менее, работая в одном помещении, компании формируют особую экосистему. В Челябинске есть несколько коворкингов — «Мой бизнес», IT‑Park74, «Эпицентр», «Первый формат», «Лаки». ИА «Первое областное» по случаю праздника узнало, как устроена работа в таких центрах.

Шумно, совместно и на скейте





Фото: Максим Дьяков

Коворкинг IT‑Park74 — это опен спейс, одно большое открытое пространство на 102 человека, где работают разные компании. Есть разработчики нейросетей и мобильных приложений, управляющая компания сети кофеен, программисты, маркетологи, инженеры, архитекторы. Причем разный и график. Несмотря на это, резиденты не мешают друг другу. К тому же коворкинг задуман именно таким — когда все рядом активно решают свои задачи. Такое тесное соседство уже дало положительные результаты.

«Люди общаются на кухне, знакомятся и выстраивают какие-либо идеи. Один маркетолог с одним программистом четыре года назад пили кофе, придумали стартап и запустили его на Аргентину, а потом продали его. Еще одна история успеха — к нам пришла девушка в статусе самозанятой, занималась СММ. Теперь у нее свое агентство»,— рассказывает маркетолог IT‑Park74 Евгений Крамаренко.





Фото: Максим Дьяков

Он также отмечает, что люди из разных направлений, знакомясь и общаясь, обогащают друг друга идеями, придумывают проекты. А один из непременных атрибутов дружбы — совместный обед. Впрочем, представители одной сферы могут быстро пообщаться друг с другом на профессиональные темы, обсудить ситуацию на рынке, получить поддержку и советы.





Фото: Максим Дьяков

В коворкинге проводятся питчинги — презентации концепций бизнеса с уклоном в технологическое предпринимательство. Для перспективных идей ищут экспертов среди резидентов фонда «Сколково» в Челябинске, которые проконсультируют по разным вопросам. Устраивают также праздники. Кроме того, компаниям помогают в рекламе, рассказывают о работе со «Сколково», как найти команду и инвестора.

Сосредоточенно и уютно





Фото: центр «Мой бизнес»

В центре «Мой бизнес» коворкинг тоже в виде опен спейса. В помещении 53 места. Работают разные ребята — у одного химчистка, другой — юрист, кто-то — эсэмэмщик. Есть дизайнеры, HR‑специалисты, программисты, а также турфирма, портал по бронированию квартир. Все решают задачи со своей техникой.

«Неудобно будет тем, кто работает в кол-центре, потому что это постоянные разговоры по телефону. Если нужно поговорить по телефону или в видеоконференции, ребята уходят в тихую зону либо арендуют переговорную комнату. Если разговор не громкий или нужно только слушать, то можно разместиться в мягкой зоне. У нас есть большой конференц-зал на 100 человек»,— отмечает руководитель коворкинга «Мой бизнес» Евгения Стоянова.





Фото: центр «Мой бизнес»

Она также рассказала, что резиденты часто знакомятся, общаются в чате. Для них устраивают разные неформальные мероприятия или в коворкинге, на кухне, или в других местах — например в ресторане. Бывают поездки, а также выступления спикеров и мастер-классы — по поиску сотрудников, продвижению бизнеса или личного бренда. Некоторые резиденты, сдружившись, создают свои проекты. Другие объединяются и переезжают в офис побольше. Есть и те, кто меняет сферу.





Фото: центр «Мой бизнес»

Своей задачей этот коворкинг видит создание сообщества предпринимателей, которые были бы друг другу полезны. Резиденты не просто арендуют рабочее место, но и получают новые знакомства, а также разные бесплатные услуги.

Мини-офисы и праздники





Фото: «Эпицентр»

«Эпицентр» — тоже пространство для работы, но с небольшими отдельными помещениями. В двух филиалах более 160 офисов. Их дополняют переговорные, бизнес-зал, зоны ожидания, кухня. Несмотря на такой формат, жизнь там кипит как в коворкинге. Резиденты знакомятся, находят не только друзей, но и клиентов. Были случаи, когда после дружеского визита в «Эпицентр» партнер заезжал туда работать.

«Такой формат офисных зданий закрывает потребность не только в классическом рабочем месте со всеми атрибутами — от мебели до юридических адресов, но и другие жизненные потребности, такие как развлечения или нетворкинг. Для арендаторов проводим тематические вечеринки, квартирники, мастер-классы, мозговые штурмы, уроки йоги и фитнес-перемены»,— рассказывает представитель сети «Эпицентр» Елена Факторович.





Фото: «Эпицентр»

Утро обычно начинается у кофейного автомата. Устраивают и шведские завтраки. Резидентов тоже много — юридическая, логистическая и торговая компании, барбершоп, СМИ, школы телевидения и интеллектуального развития, центр изучения языков, турфирма.





Фото: «Эпицентр»

В начале 2024 года сайт Bfm74.ru сообщал, что смарт-офисы челябинского проекта «Эпицентр» откроются в Дубае (ОАЭ) и Валенсии (Испания).