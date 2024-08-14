В Челябинске открылся региональный центр народной дипломатии ШОС

Отделение создано по поручению губернатора Алексея Текслера

В Челябинске состоялась церемония открытия отделения Национального центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества. Региональное представительство создано по поручению губернатора Алексея Текслера. Центр появился при ЧелГУ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Отделение поможет обмену опытом между странами ШОС в самых разных сферах. Это культура, образование, наука, туризм, спорт, работа с молодежью, торгово-промышленная среда, экспорт и импорт, финансы, инвестиции и инновации. Совместно с партнерами планируется проводить различные мероприятия, образовательные и просветительские программы. Очное общение, как отмечают эксперты, в разы эффективнее.





Народная дипломатия является крайне важным механизмом международного сотрудничества, отметил губернатор Челябинской области в своем видеообращении. Партнерство сегодня шире политики и экономики. Особенную ценность приобретают контакты в науке, спорте, культуре и в целом в гуманитарной сфере.

«Для нас развитие связей на пространстве ШОС — один из приоритетов в работе. Челябинская область выступила инициатором создания Форума глав регионов стран ШОС. Именно на его площадке в прошлом году обсуждался вопрос о работе Центра народной дипломатии и открытие его региональных отделений. Я уверен, что это станет еще одним шагом к развитию многостороннего сотрудничества с действующими и новыми партнерами»,— подчеркнул Алексей Текслер.





Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев пояснил ИА «Первое областное», что вуз для открытия в нем центр выбрали по нескольким критериям.

«У нас богатейший опыт по организации международной деятельности. У нас масса факультетов, которые реализуют языковую подготовку. Мы являемся признанным лидером в регионе по организации международной деятельности — образовательной, научной и культурной. Отдельный нюанс — наличие филиала за рубежом. У нас есть 25-летний опыт работы в сопредельном государстве. Мы знаем особенности ведения этой деятельности. И этим готовы делиться абсолютно во всеми»,— рассказал Сергей Таскаев.

Он также сообщил, что вуз будет выступать консультационным центром, который поможет местным организациям и учреждениям наладить сотрудничество с зарубежными партнерами. География — широкая: Иран, Индия, Китай. Это третья часть населения Земли.





«В нынешних условиях создание таких региональных центров особенно значимо. Они становятся площадкой для обмена опытом, реализации культурных, образовательных, научных программ, для развития долгосрочных торгово-экономических и научно-технических связей между нашими странами»,— отмечает директор департамента информационной политики МИД РФ Мария Захарова.

Она в своем обращении высоко оценила активную работу Челябинской области по переориентации международных связей на дружественные страны, поиску новых партнеров, рынков сбыта, логистических цепочек.

«В прошлом году заметно активизировалось взаимодействие области со странами СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Лидирующие позиции по объему разнопланового сотрудничества занимают Белоруссия, Казахстан, Китай — как раз страны — члены ШОС. Региональные культурные обмены и мероприятия с участием Челябинской области продолжают способствовать укреплению культурных связей и взаимопонимания. Мы готовы оказывать этому всяческую поддержку. Уверена, что открытие отделения Центра будет способствовать развитию дружественных связей между народами»,— сказала Мария Захарова.





По видеосвязи к церемонии открытия центра подключился спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он отметил, что появление отделения в Челябинской области обоснованно, потому что регион стал активным участником реализации концепции внешней политики России, в которую вносит серьезный вклад развитие и укрепление роли Шанхайской организации сотрудничества. Очередной Форум глав регионов ШОС состоится в сентябре текущего года в Омске.





Директор Национального центра народной дипломатии ШОС Станислав Королев поблагодарил Алексея Текслера за вклад в развитие международных отношений РФ и инициативу создания Форума глав регионов. Участники отмечали высокий уровень организации этого мероприятия. Станислав Королев назвал Челябинскую область опорой для международного сотрудничества не только Урала, но и всей России.





В рамках церемонии открытия Станислав Королев и министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Кроме того, директор центра вручил министру первый номер журнала «Народная дипломатия», который выпустили к совещанию глав МИДов дружественных стран.

«Челябинская область активно работает в рамках ШОС. Уверена, что открытие центра — абсолютно правильный и логичный шаг, который направлен на выстраивание и развитие международного гуманитарного сотрудничества»,— заявила Наталья Лугачева.





На церемонии открытия присутствовала и Ольга Фаткулина — российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, многократный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России. Она выразила готовность делиться своим опытом, стать послом дружбы и здорового образа жизни, сделать все, чтобы превратить Челябинскую область в центр спортивной дипломатии ШОС. Ольга Фаткулина предложила провести соревнования между странами организации. Они объединят всех в большой спортивный праздник, потому что спорт является мощным способом сближения людей и укрепления взаимопонимания между государствами.





Церемонию открытия украсило барабанное шоу от The Noize — артистов чемпионата мира по футболу в Катаре — 2022 и Международной выставки-форума «Россия», победителей премии Weddings Awards Russia 2023.