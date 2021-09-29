Алексей Текслер открыл заседание национальной части форума глав регионов ШОС

Губернатор Челябинской области был автором идеи о создании этой секции

В Челябинске стартовал второй форум глав регионов стран ШОС. Губернатор Алексей Текслер открыл заседание национальной части. Ранее он выступил с инициативой сделать ее ежегодной частью форума. В рамках этой секции предлагается проводить российские заседания с приглашением партнеров из стран ШОС.

«Мы во второй раз проводим форум, и мы предложили создать на постоянной основе российскую часть форума. Я вижу в этом практический интерес. Мы иногда плохо знаем о том, что у нас происходит внутри. Это позволит нам оптимизировать внутреннюю и межрегиональную кооперацию. Это позволит нам потом выходить на усиление сотрудничества с регионами стран ШОС, выходить на новый уровень», — заявил Алексей Текслер.

Для дальнейшего развития форума глав регионов государств-членов ШОС Министерство иностранных дел России одобрило создание Национальной части Российской Федерации в Форуме, состоящей из 3-5 регионов. Национальная часть - это региональная структура, в состав которой входят главы субъектов РФ и представляют в Форуме интересы страны и своего субъекта в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества.

В режиме видеоконференцсвязи к заседанию подключился Специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Свои регионы презентовали представители Астраханской, Омской, Курганской, Самарской областей.

Форум глав регионов стран ШОС в Челябинске проходит в очном и заочном формате — к части сессий участники подключатся дистанционно. На них обсудят развитие туризма среди регионов стран ШОС, кооперацию в сельском хозяйстве и роль регионов в развитии логистических маршрутов.