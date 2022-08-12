24-этажные дома построят рядом с зоопарком в Челябинске

Высотки появятся на месте торговых павильонов и пустыря

В конце 2022 года начнется строительство нового жилого комплекса у зоопарка и ледового дворца «Уральская молния» в Челябинске. В микрорайоне на улице Труда будут дома высотой до 24 этажей, пишет сайт Bfm74.ru. Квартиры начнут продавать с начала 2023 года.





«Дома будут высотой до 24 этажей. Планируется 35—40 тысяч квадратных метров жилья. Будут коммерческие, торговые и офисные помещения. Размышляем над организацией выхода из микрорайона в парковую зону», — приводит слова директора по маркетингу АПРИ «Флай Плэнинг» Владимира Пономарева Bfm74.ru.





По словам представителя компании-застройщика, часть квартир будет с террасами. Планируется сделать эксплуатируемые кровли и лобби, спортивные и досуговые площадки. Внешний вид жилого комплекса пока что окончательно не утвержден.