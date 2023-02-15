Челябинская область первой в стране запускает региональную промышленную ипотеку

Программа начнет работать 1 марта

Челябинская область первой в стране запустила региональную программу промышленной ипотеки. От федерального проекта ее отличает то, что деньги можно взять не только на покупку готовой производственной площадки, но и на строительство нового цеха. Об этом на конференции «Инструменты поддержки промышленности — 2023» сообщил директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

По словам Сергея Казакова, региональная промышленная ипотека ориентирована, прежде всего, на малый и средний производственный бизнес. Речь идет о льготных займах от 10 до 50 млн рублей под 3—5% годовых в зависимости от статуса заемщика. Срок реализации проекта не должен превышать семи лет.

«Федеральная программа разрешает покупать здания, наша — строить их. Это ключевое отличие. Кроме того, федеральная программа работает через банковские структуры, мы на региональном уровне будем выдавать деньги предприятиям сразу из средств фонда. Сейчас у бизнеса еще есть возможность ознакомиться с представленными условиями и внести предложения по изменениям. Так что приглашаем к диалогу!» — анонсировал новинку Сергей Казаков.

Если речь идет о строительстве или реконструкции производственных цехов, то предприятиям доступны займы от 10 до 50 млн рублей. Минимальный бюджет проекта может быть 12,5 млн рублей. Есть существенное условие: собственник бизнеса обязан вложить в реализацию не менее 20% средств. Базовая ставка по ипотеке составляет 5%. Для участников промкластеров она будет 4%, для малых предприятий, которые являются резидентами технопарков, — всего 3% годовых.





Если ипотеку берут для покупки готовой производственной площадки, минимальный бюджет должен быть 20 млн рублей. При этом доля софинансирования предприятия должна быть не менее 50%. Процент по займу будет равняться ключевой ставке ЦБ РФ. Сейчас она 7,5%.





Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Челябинская область стала одним из первых регионов, где промышленное предприятие — ООО «Альтернатива» (Трехгорный) — получило кредит на льготных условиях в рамках федеральной программы «Промышленная ипотека». Сбербанк предоставил предприятию 33,6 млн рублей под 5% годовых сроком на семь лет. Это один из трех выданных по госпрограмме кредитов в стране. Их общая сумма составляет 469 млн рублей.

Напомним, идея создания программы промышленной ипотеки принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он выступил с этой инициативой в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.