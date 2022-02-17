В Челябинске объявили торги на строительство станции обеззараживания воды за 927 млн рублей

Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года

Управление капитального строительства администрации Челябинска объявило аукцион на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды. Объект появится на очистных сооружениях водопровода МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в поселке Сосновка, о чем ИА «Первое областное» сообщало в начале февраля.

По данным сайта госзакупок, заявки на участие в торгах принимают до 24 февраля. Сам конкурс, где выберут подрядчика, проведут 28 февраля. Начальная цена контракта составляет 927 млн рублей. Строительство станции будет идти в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Станцию ультрафиолетового обеззараживания воды построят в поселке Сосновка Центрального района на улице Пионерской, 17 — неподалеку от Шершневского водохранилища. К работе по проекту ОАО «Челябгипромез» подрядчику нужно будет приступить с 1 апреля этого года. В перечне задач — строительство подземной и наземной частей двух блоков станции, монтаж технологических сетей, доставка и установка необходимого оборудования, обустройство склада для хранения реагентов и ультрафиолетовых ламп, создание дорог и проведение озеленения. Завершить создание объекта и провести пусконаладку следует до 31 декабря 2023 года. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет.





«Станция УФ-обеззараживания воды — новое сооружение в составе очистных сооружений, дополнительная технология обеззараживания очищенной (фильтрованной) воды в процессе водоподготовки для улучшения микробиологического качества воды после очистки. Дополнительное обеззараживание ультрафиолетом повышает качество питьевой воды и уменьшает риск попадания в воду устойчивых к хлору микроорганизмов. Производительность установок рассчитана на пропуск максимального объема воды, подаваемой насосной станцией. Установка снабжена лампами ведущего российского российского разработчика и производителя систем УФ-обеззараживания — московского научно-производственного объединения „Лит“», — сообщали ИА «Первое областное» в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска.

Станция будет рассчитана на УФ-обеззараживание воды, подаваемой Челябинску, Копейску, Коркино, Еманжелинску и населенным пунктам Сосновского района.

Добавим, что в Челябинске в течение двух лет обновят сооружения механической очистки воды и обработки осадков на очистных сооружениях канализации в Металлургическом районе. Правительство РФ одобрило финансирование проекта реконструкции общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. Кроме того, в Копейском городском округе построят озоно-фильтровальную станцию. Сооружение по очистке питьевой воды для бытовых нужд населения появится в поселке Октябрьском на улице Российской, 33.