В Копейске за 109 млн рублей построят станцию очистки воды озоном

Модульную конструкцию возведут уже в этом году

Управление строительства администрации Копейского городского округа проводит аукцион по поиску подрядчика для строительства озоно-фильтровальной станции. Сооружение по очистке питьевой воды для бытовых нужд населения появится в поселке Октябрьский на улице Российской, 33. Заявки от компаний на участие в конкурсе принимают до 18 февраля, итоги планируется подвести 21 февраля. Начальная цена составляет 108,95 млн рублей. Это средства бюджетных инвестиций, сказано на сайте госзакупок.

Создание станции ведется на сетях МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» по государственной программе Челябинской области «Чистая вода». Уровень бюджетной эффективности проекта оценивается в 3 млрд рублей.





Существующая сейчас фильтровальная станция с устаревшим оборудованием не может обеспечить нормативное качество поставляемой населению питьевой воды. Исправить ситуацию поможет новое сооружение. Озоно-фильтровальные установки позволят удалить из воды различные вещества и микроорганизмы, обеззаразить ее, а также улучшить вкус. Построить одноэтажное здание площадью 205 кв. м планируется в короткий срок — до 30 июня 2022 года — поскольку объект будет модульным. Подключить к инженерным сетям необходимо до 31 июля.





Ранее ИА «Первое областное» эксклюзивно сообщало о предстоящем строительстве в Челябинске станции ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды. Она появится на очистных сооружениях водопровода МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в поселке Сосновка Центрального района. Аукцион на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы проведут в феврале — марте этого года. Всего на реализацию проекта направят 937,08 млн рублей. В текущем году — 324,6 млн рублей. Строительство станции возле Шершневского водохранилища будет идти в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Ранее комиссия правительства РФ одобрила финансирование проекта реконструкции очистных сооружений канализации в Металлургическом районе Челябинска общей стоимостью более 1,4 млн рублей. Работы завершат в течение двух лет. За этот срок обновят сооружения механической очистки воды и обработки осадков.

