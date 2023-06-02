В Челябинской области запустят дистанционный мониторинг пациентов

Сервис появится при поддержке Сбера

Цифровую платформу для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями планируют запустить в Челябинской области. Для этого используют медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье». Проект обсудили губернатор региона Алексей Текслер и представители Сбербанка — председатель Уральского банка Дмитрий Суховерхов и управляющий Челябинским отделением Денис Чугунов. Стороны провели рабочую встречу, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





«Сегодня Сбер — это не только банкинг, это лидер в части цифровых сервисов в стране. Цифровые сервисы делают жизнь наших граждан более комфортной, удобной, поэтому мы заинтересованы в развитии направлений, которыми занимается Сбер», — подчеркнул Алексей Текслер.

Дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями предусмотрен в двух форматах. Первый — с использованием умных браслетов, передающих данные в мобильное приложение «СберЗдоровье». Второй — с помощью автоматизированного обзвона, когда робот звонит пациенту и собирает информацию. В обоих случаях данные измерений сразу же передаются врачу, который может отследить отклонения, связаться с пациентом для корректировки терапии или рекомендовать вызвать скорую помощь. В Челябинской области провели два пилотных проекта. Обратная связь получена положительная: было отмечено снижение жалоб на доступность медицинской помощи.





«Мы заинтересованы в развитии дистанционного мониторинга пациентов. Это современное направление. Такого рода цифровые сервисы нам необходимы», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, Сбер предложил внедрить в Челябинской области проект «Карта жителя». Он повысит прозрачность и доступность государственных, муниципальных услуг и городских сервисов. Региональное Минцифры уже изучает возможность запуска проекта.





«У нас динамично развивается взаимодействие по всем направлениям. Хотел поблагодарить команду правительства Челябинской области за глубокое погружение в инновационные технологии, а также за участие в создании новых цифровых сервисов. Мы совместно внедряем передовые разработки для того, чтобы жители Челябинской области смогли получать услуги самого высокого качества», — отметил Дмитрий Суховерхов.

Еще одной темой обсуждения был вопрос продолжения обучения команды правительства Челябинской области в Сберуниверситете. Губернатор Алексей Текслер отметил, что это современная методика образования, которая уже получила положительные отзывы от коллег.





Фото в тексте: пресс-служба правительства Челябинской области.