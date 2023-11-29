Делегация из Ирана работает в Челябинске

В городе проходит бизнес-форум с участием зарубежных гостей

В Челябинск с официальным визитом прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с губернатором провинции Хорасан-Резави Ягубом Али Назари. Сегодня, 29 ноября, в городе проходит бизнес-форум с участием зарубежных гостей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В рамках форума запланированы круглые столы по сельскому хозяйству, логистике и торговле, а также промышленности, добыче и технологиям. Делегация работает в Челябинске два дня — 28 и 29 ноября.

Как уточнили в региональном правительстве, в прошлом году товарооборот Челябинской области и Ирана вырос в четыре раза. К основным статьям экспорта относятся продукция черной металлургии и напитки.

Напомним, с инициативой о включении Челябинской области в трассировку железнодорожного коридора «Север — Юг» выступал губернатор Алексей Текслер. На Петербургском международном экономическом форуме — 2023 губернатор во время встречи с делегацией Ирана передал министру Исламской Республики карту транспортно-логистического потенциала Челябинской области. На ней обозначен Челябинск в качестве входной точки на восточном направлении транспортного коридора «Север — Юг» с окончанием маршрута в иранских городах Бендер-Аббас и Чахбехар.

Потенциал сотрудничества Ирана и Челябинской области обсудили на Русском экономическом форуме в Челябинске. Коридор «Север — Юг» начал свою работу в октябре 2022 года. Контейнерные поезда из Челябинской области следуют по восточной ветке по территориям Казахстана и Туркменистана до иранских портов Бендер-Аббас и Чахбехар. Оттуда грузы морем отправляются в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Пакистан.