В Челябинской области прогнозируют аномальную жару

В областном центре и некоторых районах региона могут пройти кратковременные дожди и грозы

В предстоящий вторник, 3 августа, в Челябинской области возможны небольшие дожди и грозы. Температура воздуха, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, поднимется до +36°C.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Днем возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +15, +17°C, днем ртутные столбики поднимутся до +30, +32°C. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области также возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью столбики термометров покажут +13, +18°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +9°C. Днем ожидается потепление до +33°C, на юге воздух прогреется до аномальных +36°C. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.