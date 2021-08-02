В Челябинске появились первые уличные станции для ремонта велосипедов

Мобильные пункты установили на Алом поле и за памятником Курчатову

В начале августа в Челябинске установили первые пункты самостоятельного мелкосрочного ремонта велосипедов. Это стойка, на которой можно подвесить велосипед, и минимальный набор инструментов, чтобы починить колесо или подтянуть цепь.





Проект является частью большой программы по развитию велоинфраструктуры в Челябинске и общего благоустройства. Об этом еще в апреле рассказывал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Если эти установки будут востребованы, то в рамках общей политики развития велоинфраструктуры в Челябинске мы увеличим количество таких мобильных пунктов ремонта в центре города», — подчеркнул Виктор Ереклинцев.

Велостанции установлены по инициативе администрации Центрального района. Первый пункт разместили у входа в сквер Алое поле, со стороны перекрестка проспектов Ленина и Свердловского. Второй — у старта популярного прогулочного веломаршрута за памятником Курчатову (по направлению к Обкомовке напротив детской площадки). В соцсетях отмечают, что велостанции отличные, но слабо защищены от вандалов.

Напомним, что управление архитектуры по-прежнему принимает идеи для велокарты — документа, на основании которого будет составляться концепция развития челябинской велосреды. В основном горожане предлагают занижать бордюры и обустраивать велодорожки. Но есть и необычные идеи.