В центре Челябинска из‑за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта

Трамваи при этом будут работать в обычном режиме

В Челябинске с 22:00 четверга, 2 сентября, изменят схему движения транспорта на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. Ограничение продлится до 22:00 воскресенья, 5 сентября. Это связано со стартом второго этапа работ по ремонту трамвайного переезда, сообщили в городской мэрии.

«Будет существенно ограничено движение на перекрестке во всех направлениях. Трамваи будут работать в обычном режиме. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.





Напомним, ранее горожане пожаловались на большие пробки в районе цирка, где ремонтируют трамвайный переезд.