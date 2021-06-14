Водитель иномарки погиб после столкновения с большегрузом в Челябинской области

Мужчина уснул за рулем

Сегодня, 14 июня, на участке дороги Южноуральск-Магнитогорск мужчина за рулем автомобиля «Форд Фокус» вылетел на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом и погиб на месте. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с большегрузом. В результате происшествия водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажирка госпитализирована с серьезными травмами. Также в медучреждение доставлен водитель большегруза — от удара машина опрокинулась, мужчина получил травмы.

Также сегодня в результате столкновения двух легковушек и большегруза пострадала 23-летняя девушка. Из-за ДТП было затруднено движение по трассе М-5 «Урал» в районе Аши.