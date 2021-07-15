Квартал «1736» по проекту Артемия Лебедева планируют построить в центре Челябинска

Инициаторы надеются, что смогут создать настоящее место притяжения

На сайте администрации Челябинска опубликовано постановление главы города о проведении 19 августа этого года публичных слушаний, на которых рассмотрят документацию по планировке территории квартала в границах улиц Труда, Российской, Маркса, Красноармейской. Об этом сообщает BFM74.ru.

Проектные чертежи планировки территории, размещенные вместе с постановлением, по сути, предусматривают комплексную реновацию целого квартала в центре Челябинска. Планируется построить технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом и двухуровневой подземной автостоянкой, административное здание с культурно-досуговыми учреждениями, многоквартирный жилой дом с магазинами, гостиницей и двухуровневой парковкой, административное здание с объектами торговли, частный центр дошкольного и младшего школьного образования. Площадь застройки составляет 30 тыс. кв. м.





Инициатором проекта планировки территории квартала выступило ООО «Тэнк» (генеральный директор — Михаил Фишер). Концепцию квартала, получившего название «1736», разработала дизайн-студия Артемия Лебедева. О подробностях проекта читайте на сайте BFM74.ru.