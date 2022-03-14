В Челябинске нашли подрядчика для продления улицы Академика Макеева

Дорогу продлят к осени 2022 года

Компания «Урал-сервис-групп» построит новый участок улицы Академика Макеева в микрорайоне Ньютон. Подрядчика выбрали во время аукциона, который проводил комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Заняться строительством хотели пять компаний, одну не допустили до участия в конкурсе. Как указано на сайте госзакупок, только «Урал-сервис-групп» предложил наименьшую стоимость работы — 125,1 млн рублей. Начальная цена составляла 125,78 млн рублей.

Новый участок улицы Академика Макеева длиной 545 метров построят по проекту фирмы «Легион-Проект». Это дочерняя организация строительной компании «Голос Девелопмент», которая возводит дома в ЖК «Ньютон».

Дорога будет двухполосной с шириной проезжей части 7,5 метра и шириной тротуара 2,25 метра. Подрядчик проведет земляные работы, сделает проезжую часть, обустроит тротуары, смонтирует ливневую канализацию, установит фонари, светофоры, дорожные знаки, ограждения и остановочный павильон, нанесет разметку, проведет озеленение. Новый участок улицы должен быть готов до 20 октября 2022 года.





Кроме этой дороги, в микрорайоне Ньютон появится еще одна — продолжение Комсомольского проспекта. Новый участок за 126,16 млн рублей построит ДСК «Южный Урал». Сдать объект нужно в тот же срок — к 20 октября этого года.

Компания «Урал-сервис-групп» (на 75% с марта 2021 года принадлежит московскому АО «Ойкумена») в прошлом году построила в микрорайоне Ньютон две дороги — по проспекту Героя России Родионова между улицами Татищева и Академика Макеева и по улице Академика Макеева на участке от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Организация получала за работу суммарно 130,6 млн рублей. Подрядчик некоторое время не успевал работать по графику, но в итоге все же сдал дороги.

В негативном свете «Урал-сервис-групп» стала известна в 2020 году, когда сорвала срок сдачи набережной возле Концертного зала им. С. С. Прокофьева. Компанию оштрафовали на 2,2 млн рублей. Общественное пространство достраивала другая фирма.